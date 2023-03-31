Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da TIR'la taşınan konteynerler, rüzgarında etkisiyle köprü üzerine devrilerek yolu araç trafiğine kapattı.
Altınşehir Mahallesi'nde bulunan Eğriçay Köprüsü üzerinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen TIR'ın üzerindeki 2 konteyner devrildi. Köprü üzerinde devrilen konteynerleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alarak yolu araç trafiğine kapattı. Halat bağlanan konteynerlerin iş makinesi yardımıyla TIR'a yerleştirilmesinin ardından yol ulaşıma açıldı. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2023-03-31 18:34:38
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