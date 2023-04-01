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Bakan Soylu: 1 milyon 682 bin 309 haneye 10'ar bin TL ödeme yapıldı

DHA

Bakan Soylu: 1 milyon 682 bin 309 haneye 10'ar bin TL ödeme yapıldı


Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, deprem felaketinin ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarında sona gelindiğini söyledi. Bakan Soylu, depremde evi hasar gören 1 milyon 682 bin 309 haneye 10'ar bin TL destek ödemesi yapıldığını belirterek, "El birliğiyle bu meselenin içerisinden inşallah çıkacağız. Bunun için sürekli sahadayız ve sahadan çekilmiyoruz" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'da düzenlenen Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler alan Bakan Soylu, toplantı sonunda gazetecilere açıklama yaptı. Deprem bölgesinde ramazan nedeniyle 1451 noktada iftar yemekleri verildiğini belirten Bakan Soylu, "Sadece AFAD'ın koordine ettiği gıda kolisi dağıtımı tüm deprem bölgesinde 2 milyon 884 bin. Her gün deprem bölgesinde 1 milyon 600 bin insan iftar yapmaktadır. Bölgede deprem ve konteyner alanlarımızda kurulu 1451 noktada toplu iftar yemeği veriyoruz" ifadelerini kullandı.
Afet bölgesine 637 bin çadır, 46 bin 672 konteyner kurulduğunu belirten Soylu, "2 ay içerisinde 100 bin konteyner kuracağımızı söylemiştik. Bu hedefimizi hala devam ettiriyoruz. Şimdi hedefimizi biraz daha artırıyoruz. Ondan bir ay sonra da inşallah 200 bin konteyner kurulumu tamamlamış olacağız. Bir bilgi daha vermem lazım. Bu esnada Çin'den 15 bini katlanır 65 bin konteyner getiriyoruz. Bunların önemli bir bölümünü de köylere yerleştireceğiz" diye konuştu.
'1 MİLYON 682 BİN 309 HANEYE 10 BİN TL ÖDEME YAPILDI'
Afet bölgesinde güvenlik veya asayişle ilgili herhangi bir problem olmadığını aktaran Bakan Soylu, şöyle devam etti:
"Hesaplamalarımıza göre il dışına çıkıp başka illerde herhangi bir şekilde barınan depremzedelerimizin büyük bölümü şu anda kendi illerine dönmüş durumdadır. Biz onların da ihtiyaçlarını karşılamak için çok büyük çaba sarf ediyoruz. Güvenlik, asayişle ilgili herhangi bir problemimiz yok. Az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı, yıkık ve acil yıkılacak binalara 10 bin lira bir destek söz konusuydu. Bu da binaların hasar tespit konularına göre veriliyor ve hasar tespit durumlarında hemen hemen nihayete gelindi. Şu ana kadar 1 milyon 682 bin 309 haneye 10 bin TL destek ödemesi yapıldı. Biz bölgede elimizden gelen bütün imkanı da tüm arkadaşlarımızla beraber ortaya koymaya çalışıyoruz. El birliğiyle bu meselenin içerisinden inşallah çıkacağız. Sahadan çekilmiyoruz ve sürekli sahadayız. Cumhurbaşkanımızın talimatları da aynen bu noktadadır."
Bakan Soylu, Hatay dışındaki afet bölgesindeki kentlerde enkazın ramazan ayı sonuna kadar kaldırılacağını ve ağır hasarlı binaların da aynı şekilde yıkımının hızla süreceğini kaydetti.
Süleyman Soylu, deprem bölgesinde hayatın normalleşmesine kadar bulunmaya ve depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceklerini söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2023-04-01 18:19:10

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