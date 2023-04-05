Bakan Kasapoğlu: Yaraları sarmada seferberlik sürecini hepimiz yaşadık



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Adıyaman'da düzenlenen Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Bakanlık olarak tüm kurumlarımız, diğer kuruluşlarımız, diğer bakanlıklarımız olduğu gibi tüm insan kaynağımızla, tüm imkanlarımızla milletimizin bu süreçte yaralarının sarılması noktasında bir seferberliğin parçası oldu, unsuru oldu." dedi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen Adıyaman'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından değerlendirmede bulunan Bakan Kasapoğlu, Adıyaman'ın depremden etkilenen illerin başında geldiğini belirterek, "Yaraları sarmak için seferberlik sürecini hepimiz yaşadık, bu süreci hep birlikte yönetiyoruz. Özellikle ilk andan itibaren tüm süreçlerde olduğu gibi bakanlık olarak tüm kurumlarımız, diğer kuruluşlarımız, diğer bakanlıklarımız olduğu gibi tüm insan kaynağımızla, tüm imkanlarımızla milletimizin bu süreçte yaralarının sarılması noktasında bir seferberliğin parçası oldu, unsuru oldu. Bundan sonra da yine bugüne kadar olduğu gibi ülke olarak, millet olarak devlet, millet dayanışmasını en üst noktada ortaya koyduğumuz gibi bu seferberliği, bu dayanışmayı, bu kardeşlik ruhunu en üst seviyede sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Türkiye'nin dört bir yanında bulunan yurtların afet sonrası depremzedelere açıldığını kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Tabi ramazan ayı kardeşlik ayı, birlik ayı, beraberlik ayı bu ayın bu ikliminden dolayı katkı sağlayacaktır. Türkiye'nin dört bir tarafındaki yurtlarımızla hem deprem anından itibaren hem de sonraki süreçte tüm illerde yurtların açılması bu sürecin yönetilmesi önemli bir unsur oldu" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2023-04-05 19:42:57



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