Enkazdan çıkan kitabın tarihi değeri yokmuş

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde depremde yıkılan 3 katlı binanın enkazında bulunan ve eskitildiği belirlenen kitabın tarihi değerinin olmadığı belirtildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde enkaz kaldırma çalışması sürüyor. Burada yıkılan 3 katlı bir binanın enkazında İncil olduğu değerlendirilen bir kitaba ulaşıldı. İncelemede, kitaba eskitilerek tarihi eser görünümü verildiği, sayfalarının sarı boya ile boyandığı tespit edildi. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Gölbaşı Mahir ALAN

2023-04-11 16:08:56



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