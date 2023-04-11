Enkazdan çıkan kitabın tarihi değeri yokmuş

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde depremde yıkılan 3 katlı binanın enkazında bulunan ve eskitildiği belirlenen kitabın tarihi değerinin olmadığı belirtildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde enkaz kaldırma çalışması sürüyor. Burada yıkılan 3 katlı bir binanın enkazında İncil olduğu değerlendirilen bir kitaba ulaşıldı. İncelemede, kitaba eskitilerek tarihi eser görünümü verildiği, sayfalarının sarı boya ile boyandığı tespit edildi. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Gölbaşı Mahir ALAN
2023-04-11 16:08:56
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.