Nemrut Dağı, beyaza büründü

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Mahir ALANKAHTA (Adıyaman), (DHA)-ADIYAMAN´ın Kahta ilçesinde bulunan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı, kar yağışı ile ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer olarak bilinen Adıyaman'daki Kommagene Krallığı´na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs ve dev heykellerin bulunduğu, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Nemrut Dağı, yağan karın ardından beyaza büründü.

Dün akşamdan itibaren başlayan kar yağışı sonrası Nemrut Dağı´nda bölgeye giden ziyaretçiler ise bol bol fotoğraf çekti. DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2023-04-13 16:43:48



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