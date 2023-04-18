Adıyaman'da ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, ağır hasarlı 5 katlı bina kontrollü yıkım sırasında çöktü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Yeni Mahalle´de bulunan ve ağır hasarlı olduğu için boşaltılan 5 katlı binanın kontrollü şekilde yıkımı kararlaştırıldı. Çevrede alınan önlemlerin ardından ekiplerin iş makinesiyle yıkımını gerçekleştirdiği bina, aniden çöktü. Çevrede korkuya yol açan binanın çökme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2023-04-18 10:30:53



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