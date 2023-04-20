Depremde, çelik kasa bulunduğu katta yaşam üçgeni oluşturmuş



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)-KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin vurduğu Adıyaman'da, 5 katlı bir binanın 2'nci katında bulunan çelik kasa yıkımı engelleyerek yaşam üçgeni oluşturduğu görüldü.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin vurduğu Adıyaman'da, yüzlerce kişi hayatını kaybetti, binlerce bina yıkıldı veya ağır hasar gördü. Malazgirt Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın 2'nci katında bulunan çelik kasa, bulunduğu kolonun yan tarafında dairenin yıkılmasını engelledi. Çelik kasanın oluşturduğu yaşam üçgeni ile dairede bulunan 13 kişi de enkaz altında kalmaktan kurtuldu.

Depremin ilk gününden itibaren bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılan ve gözlem yapan Emniyetli Hayat Derneği Arama Kurtarma Başkanı Zahrettin Çelik; "İlk günden beri Adıyaman'dayız. Enkazlarda özellikle yaşam üçgenleriyle ilgili gözlemler yapıyoruz. Burada da çelik kasa, üst katların baskısına rağmen bulunduğu dairenin yıkımına engel olmuş. Yıkımı engellemenin yanında yaşam üçgeni oluşturarak insanların enkaz altında kalmasını önlemiş. Gözlemlerimiz sırasında karşılaştığımız bu durum bizim de çok ilgimizi çekti ve eğitimlerimizde kullanmak üzere kayıt altına aldık" dedi.

Çelik, çelik kasanın yanı sıra sandık, koltuk gibi dayanıklı malzemelerin çökme sırasında oluşturduğu boşluk ile yaşam alanı oluşturduğuna dikkat çekti. Çelik, herkesin deprem eğitimi alması gerektiğini ve evlerinde olası depreme karşı yaşam üçgeni oluşacak alanları belirlemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2023-04-20 14:51:41



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