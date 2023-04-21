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Kılıçdaroğlu: Destek verdiğiniz sürece ülkeye adaleti getireceğim

DHA

Kılıçdaroğlu: Destek verdiğiniz sürece ülkeye adaleti getireceğim


Hasan KIRMIZITAŞ-Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin birliğe, kucaklaşmaya ihtiyacı var. Ayrışmaya, bölünmeye değil, beraber olmaya, beraber yol yürümeye ihtiyacı var. O nedenle endişe etmeyin. Destek verdiğiniz sürece, altını çiziyorum, destek verdiğiniz sürece bu ülkeye adaleti getireceğim, getireceğim, getireceğim" dedi.
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Adıyaman'a geldi. Depremde hayatını kaybedenlerin mezarını ziyaret eden Kılıçdaroğlu, daha sonra Karapınar Mahallesi'nde Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan çadırda düzenlenen 'Halil İbrahim Buluşmaları' etkinliğine katıldı ve depremzedelerle birlikte yemek yedi.
Ülkeye adalet getirmeyi amaçladığını söyleyen Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada, "Bu memlekete adaleti, hakkı, hukuku mutlaka getireceğim ama bunun için sizin desteğinize ihtiyacım var. Bu ülkede 85 milyon insanın adalete ihtiyacı var, bu ülkenin birliğe ihtiyacı var, kucaklaşmaya ihtiyacı var. Ayrışmaya bölünmeye değil, beraber olmaya, beraber yol yürümeye ihtiyacı var. O nedenle endişe etmeyin. Destek verdiğiniz sürece, altını çiziyorum, destek verdiğiniz sürece bu ülkeye adaleti getireceğim, getireceğim, getireceğim" dedi.
'TOPLUM ÇOK AYRIŞTI, ÇOK BÖLÜNDÜ'
Halkın bayramını kutlayıp, Millet İttifakı'nı oluşturan diğer partilerin genel başkanlarının selamlarını da ileten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
"Mübarek bayramın birinci gündeyiz. Hepinizin bayramını yürekten kutluyorum. Bayramın huzur getirmesini, bereket getirmesini, birlikte yaşama keyfini getirmesini dilerim. Hepinize bu bağlamda en içten sevgilerimi, saygılarımı sunarım. Millet İttifakı'nın diğer genel başkanları, onlar da başka illerde benzer toplantılar yapıyorlar. Onların da size selamlarını, saygılarını getirdim. Aynı zamanda iki büyükşehir belediye başkanımız, inşallah onlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklar. Ekrem İmamoğlu'nun ve Mansur Yavaş'ın da selamlarını getirdim. Bayramlarda kucaklaşmaya ihtiyacımız var. Toplum çok ayrıştı, çok bölündü. Birbirine düşman gibi bakmaya başladı. Buradan çıkmamız lazım. Kucaklaşmamız lazım, beraber olmamız lazım. Bizim kültürümüzde, 'Komşu komşunun külüne muhtaçtır' der. Komşuluk ilişkilerimizi, mahalledeki o güzel ilişkilerimizi büyütmemiz lazım. Yeni bir siyaset anlayışının, yeni bir kültürün, iyilik üzerine yarışan bir kültürün mutlaka Türkiye'ye getirilmesi lazım. Bunun için mücadele ediyorum. Bunu mutlaka ama mutlaka sizlerin desteğiyle getireceğim."
'AFET KONUTLARINI TEK KURUŞ ALMADAN TESLİM EDECEĞİZ'
Depremin ardından bölgeye geldiğini belirten Kılıçdaroğlu, afet konutlarını ücretsiz olarak hak sahiplerine teslim edeceğini vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:
"Büyük bir felaket yaşandığını biliyorum. Depremin ikinci gününde de buradaydım. Kahramanmaraş'taydım, Hatay'daydım, Osmaniye'deydim. Üçüncü kezdir geliyorum ve yaşanan sıkıntıları hem vatandaşlarımızdan, hem milletvekillerimizden, buraya hizmet eden büyükşehir belediye başkanlarımızdan ve onların ekiplerinden de dinliyordum zaten. Bu felaket içinde yıkılan evleriniz var, yıkılan dükkanlarınız var, yıkılan ahırlarınız var. Bunların tamamını biliyorum. Diyorlar ki; 'Yeniden yapacağız, iki yıl ödemesiz, yirmi yıl taksitle paraları alacağız.' Size sözüm söz. Size söz veriyorum söz. Her dükkanı, her ahırı yeniden yapacağız ve bir kuruş almadan size teslim edeceğiz. Bir kuruş almadan size teslim edeceğiz. Şuna inanmanız lazım. Size devletin ev yapıp teslim etmesi ve karşılığında hiçbir ücret almaması, anayasanın bir gereğidir, hukukun bir gereğidir. Ben burada iş dünyasıyla da konuştum. Barolarla da bir araya geldim, konuştum. Dolayısıyla size verdiğimiz söz sıradan bir söz değil, anayasanın öngördüğü bir sözdür. Yani yasal bir sözdür, yani anayasal bir sözdür ve o sözün gereğini mutlaka ama mutlaka yerine getireceğiz. Büyükşehir belediye başkanlarımız ve onlara bağlı olan diğer il, ilçe belediye başkanlarımız, deprem bölgesinin tamamında Hatay'dan Adıyaman'a kadar uzanan zincirin içinde her birisi tek tek görev aldı. Her birisi yanınızda oldu, her birisi ellerinden gelen bütün imkanlarla sizin sorunlarınızı çözmeye çalıştılar. Durumu iyi olanlar Adıyaman'ın dışına çıktı, Maraş'ın dışına çıktı, Hatay'ın dışına çıktı ama durumu iyi olmayanlar buraya geldiler, çalışıyorlar, üretmek istiyorlar. Onların sorunlarına çözüm üretmek siyaset kurumunun görevidir. Bizim görevimizdir. Bundan emin olmanızı isterim."
'15 MAYIS'TA YENİDEN KUCAKLAŞACAĞIZ'
Kılıçdaroğlu, konuşmasının son bölümünde, herkesten 14 Mayıs seçimlerinde destek isteyerek, "Sizden destek istiyoruz, destek. Ayrıştırdılar, birleştireceğiz, kavga ettirdiler, kucaklaşacağız. Bayram havası içerisinde 14 Mayıs'ı geçirip, bayram havası içinde 15 Mayıs'ta inşallah yeniden göreceksiniz, kucaklaşacağız. Bu ülkeye huzuru, bu ülkeye barışı, bu ülkeye sevgiyi, bu ülkeye kardeşliği getireceğiz. İnanın, inanın buna, inanın" dedi.
Kılıçdaroğlu, daha sonra ilçeleri ziyaret etmek üzere alandan ayrıldı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Adıyaman Hasan KIRMIZITAŞ-Mahir ALAN
2023-04-21 13:58:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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