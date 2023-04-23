Adıyaman'da husumetliler arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı



Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, husumetli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Malazgirt Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen iki grup, cadde üzerinde karşılaştı. İki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada ismi öğrenilemeyen 4 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı sonlandırırken, sağlık görevlileri ise yaralılara müdahalede bulundu. Yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Polis, olaya karışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2023-04-23 20:59:52



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