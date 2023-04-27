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Depremde eşi ve 2 çocuğunu kaybeden öğretmen kızını tabancayla vurup, intihar etti

DHA

Depremde eşi ve 2 çocuğunu kaybeden öğretmen kızını tabancayla vurup, intihar etti


Mustafa ÖNDOĞAN/ BESNİ (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, depremde eşi ve 2 çocuğu hayatını kaybeden öğretmen Ferit Dayan (38), sabah saatlerinde kızı Asya İrem Dayan'ı (12) tabancayla vurup yaraladıktan sonra yaşamına son verdi.
Olay, sabah saatlerinde Erdemoğlu Mahallesinde meydana geldi. Kaharmanmaraş merkezli depremde eşi ve 2 çocuğu ölen Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu'nda fen bilimleri dersi öğretmeni Ferit Dayan sabah saatlerinde kızı Asya İrem Dayan´ın tabancayla başına ateş etti. Ferit Dayan daha sonra aynı tabancayı başına dayayarak, intihar etti. Silah sesini duyanların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan Asya İrem'i ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araaştırma Hastanesine kaldırdı. Sağlık ekiplerinin kontrolünde hayatını kaybettiği belirlenen Ferit Dayan´ın cenazesi ise otopsi için morga kaldırıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adıyaman / Besni Mustafa ÖNDOĞAN
2023-04-27 13:21:40

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