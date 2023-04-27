Depremde eşi ve 2 çocuğunu kaybeden öğretmen kızını tabancayla vurup, intihar etti (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün istirahat edecek yarın programa devam edecek

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PSİKOLOJİK DESTEK ALIYORMUŞ

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kızını tabancayla vurduktan sonra intihar eden öğretmen Ferit Dayan'ın, 6 Şubat depremlerinde eşi ve 2 çocuğunu kaybettikten sonra psikolojik, psikososyal destek gördüğü ve ilaçlar kullandığı öğrenildi. Dayan'ın tabancasından çıkan kurşunun başına isabet etmesiyle ağır yaralanan kızı İrem Asya'nın tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam ediliyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Besni Mustafa ÖNDOĞAN

2023-04-27 17:40:28



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