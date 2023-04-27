Depremde eşi ve 2 çocuğunu kaybeden öğretmen kızını tabancayla öldürüp, intihar etti (3)

ASYA İREM KURTARILAMADI
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde eşi Feray ile çocukları Alperen ve Azra Beril'i kaybettikten sonra psikolojik destek görmeye başlayan ve bu sabah intihar etmeden önce öğretmen babası Ferit Dayan tarafından tabanca ile başından vurularak ağır yaralanan Asya İrem Dayan, tedavi gördüğü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Asya İrem Dayan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Besni Mustafa ÖNDOĞAN
2023-04-27 19:53:28
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