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İntihar eden baba ile vurduğu kızı yan yana toprağa verildi

DHA

İntihar eden baba ile vurduğu kızı yan yana toprağa verildi


Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN´IN Besni ilçesinde Asya İrem (12) ile onu tabancayla vurduktan sonra intihar eden Ferit Dayan (38), yan yana toprağa verildi.
Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu'nda fen bilimleri dersi öğretmeni Ferit Dayan, Kahramanmaraş merkezli depremde eşi Feray ile çocukları Alperen ve Azra Beril'i kaybetti. Eşi ve çocuklarının ölümünün ardından psikolojik destek almaya başlayan Ferit Dayan, dün sabah saatlerinde Erdemoğlu Mahallesi'ndeki evinde kızı Asya İrem Dayan´ı tabancayla başından vurduktan sonra intihar etti. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan İrem de kurtarılamadı.
Baba ve kızının cenazeleri otopsilerinin ardından bugün yakınları tarafından Besni Devlet Hastanesi morgundan alınarak Taşlıyazı köyüne götürüldü. Asya İrem ve babası Ferit Dayan, cenaze namazının ardından köy mezarlığına yan yana defnedildi. Cenazeye Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, Asya İrem´in öğretmenleri de katıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Besni Mustafa ÖNDOĞAN
2023-04-28 13:21:48

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