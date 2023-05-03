Deprem sonrası Perre Antik Kenti'nde kazı çalışmaları yeniden başladı



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)-ADIYAMAN'da, Kommagene Krallığı'nın 5 büyük kentinden biri olan Perre Antik Kentinde 2023 yılı kazı çalışmaları başladı.

Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kahraman Yağız'ın bilimsel koordinatörlüğünde, Adıyaman Müze Müdürlüğü tarafından yürütülen kazılar, antik kentin güney kısmında başladı. 6 ay sürecek olan ve 60 kişilik ekiple yürütülen kazı çalışmalarının yapıldığı alanda incelemede bulunan Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası hayatın normale dönmesi noktasında kazı çalışmalarına başlandığını belirterek, "Perre Antik Kenti'nde 2020 yılında ilk bilimsel kazılar başlamıştır. Bu sene bu kazıların 3'üncüsünü başlatıyoruz. Adıyaman'ın da içerisinde bulunduğu, 11 il çok büyük bir deprem yaşadı. Bu deprem sonrası bir taraftan yaralarımızı sararken, bir taraftan da şehrin her alanda normal akışına dönmesi için gerekli çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmalardan bir tanesi Adıyaman'da turizm sezonunun hızla başlaması için öncelikle turizm işletmeleri ve otelcilerimizle yaptığımız bir takım görüşmelerin sonucunda yaklaşık 3 hafta önce Adıyaman'da deprem bölgesinde turizm sezonunu ilk açan il olduk. Güney Kore'den, Amerika'dan, İtalya'dan, Almanya'dan ve Japonya'dan turistlerimiz Adıyaman'a gelmeye başladı. Bugün Nemrut'ta, Karakuş'ta, Perre Antik Kenti'de turistlerimizi ağırlıyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2023-05-03 13:24:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.