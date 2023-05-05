Çadır kentte eğitim ve etkinlikler için kullanılan 3 çadır, yandı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)-ADIYAMAN'da,1324 kişinin yaşadığı çadır kentte eğitim ve etkinlikler için kullanılan 3 çadır, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Kayalık Mahallesi'nde 6 Şubat'taki depremlerin ardından kurulan 270 çadırın bulunduğu Atasay Çadır Kenti'nde öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi çadır kentteki görevliler yaptı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekibinin çalışmasıyla yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangında, eğitim ve etkinlik için kullanılan 3 çadır kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2023-05-05 13:13:47



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