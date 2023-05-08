Savunma Sanayii Başkanı Demir: Adıyaman'a kablaj ve konnektör tesisi kuracağız



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, depremin vurduğu Adıyaman'a TUSAŞ önderliğinde kablaj ve konnektör tesisi kuracaklarını söyledi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a geldi. Valiliği ziyaret eden Demir, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Adıyaman'a tesis kurulacağını belirten Demir, uçaklarda, İHA ve gemilerde çok önemli kablo sistemleri olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bölgede AFAD ile koordineli olarak ama tabii bölgenin, ilimizin ayağa kalkmasının en önemli faktörlerden birisi ekonomik canlılığı sağlamak, konutlar yanında istihdamını da oluşturmak. O açıdan istihdam projesi başlattık. Bölgeye sadece konut değil, belirli yatırımlar yaparak, teknoloji getirerek istihdam sağlamak istedik. Bu anlamda bölge turlarımız devam ediyor. Bugün Adıyaman'dayız, kapsamlı bir yatırım projemiz var. Adıyaman özelinde tabii çeşitli yatırım alanları belirlerken, şirketlerimizin bazılarını da pilot sorumlu olarak tanımlıyoruz. Adıyaman özeline düşündüğümüz yatırım, kablaj ve konnektör tesisi. Meseleyi şöyle izah edeyim; hem uçaklarımızda, İHA'larımızda hem de gemilerimizde çok önemli kablo sistemleri var, bunlar çok önemli ve şu anda sektörde bir tıkanıklık var, bir yatırım ihtiyacı var. Artı bu alanda oluşturulacak etkinlik hem sivil alana hem de diğer alanlara ihracata hizmet edebilecek seviyede konnektör dediğimiz şey de bu kabloların bağlantılarını oluştururken bunun çoğunu da ithal ediyoruz. Türkiye'nin bu konudaki etkinliği çok az. Bu açıdan Türkiye'nin de önünü açacak kablaj ve konnektör yatırımını burada düşünüyoruz. En önemli kullanıcı havacılık sanayii olduğu için de TUSAŞ'ı burada önder, öncü yatırımcı yaptık. Ayrıca istihdam edeceğimiz personelimizin bölgeden olması önceliğimiz."

Yaraların sarılması noktasında gayret sarf ettiklerini de kaydeden Demir, "Yaraların sarılması çok önemli. Devletimiz çeşitli alanlarda çok yönlü faaliyetlerde bulunarak yaralarımızın sarılması için bütün gücüyle gayret sarf ediyor. Felaketin boyutu ve büyüklüğü inşallah bunun altından hep beraber kalkacağız. Tabii deprem bölgesinde her vatandaşımız her kurum ve kuruluşumuz elinden geldiği kadar destek vermek istiyor. Biz de savunma sanayii sektörü olarak ihtiyaçlar olarak AFAD ile koordineli halinde bir dizi faaliyetlerde bulunduk. Ama uzun süreli projeler, daha kapsamlı çalışmalarda bulunmak şart. O açıdan tabii ki kalıcı konutların yapılması konusunda devletimiz önemli bir çaba içerisindedir" diye konuştu.

İsmail Demir, daha sonra organize sanayi bölgesinde iş inşalarıyla bir araya gelerek kurulması planlanan tesise ilişkin istişarede bulundu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2023-05-08 14:17:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.