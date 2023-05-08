Otomobil, kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)-ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin kamyona çarptığı kazada Niyazi Çetin (53) yaşamını yitirdi, İbrahim Güner (67) yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde GölbaşıDoğanşehir kara yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 06 LUE 99 plakalı kamyon arıza yapınca durdu. Bu sırada İbrahim Güner idaresindeki 42 UA 567 plakalı otomobil, kamyona çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışanlar itfaiye erlerinin 1 saat süren çalışmasının ardından sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Olay yerinde bekleyen sağlık görevlilerinin yaptıkları ilk kontrolde Niyazi Çetin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan İbrahim Güner ise, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Güner'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, hayatını kaybeden Çetin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2023-05-08 16:42:12



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