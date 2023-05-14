Adıyaman'da oy verme işlemi başladı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)-KAHRAMANMARAŞ merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'da Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanma işlemi başladı.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin vurduğu Adıyaman'da, seçmenler sabah erken saatlerde oy kullanmak için okullara gitti. Seçmenler burada görevlilerden aldıkları oy pusulalarıyla kabinlere girerek tercihlerini yaptı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2023-05-14 09:36:45



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