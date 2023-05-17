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Bakan Karaismailoğlu: İkinci turda sesimiz daha da gür çıkacak

DHA

Bakan Karaismailoğlu: İkinci turda sesimiz daha da gür çıkacak


Hasan KIRMIZITAŞ-Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)-ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İkinci turda sesimiz daha da gür çıkacak. 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı'mıza verilen destek daha da çok artacak. Adıyaman; bağımsız, bölünmez ve müreffeh Türkiye ve 'Türkiye Yüzyılı' için bir kez daha gür bir sesle 'liderimiz Recep Tayyip Erdoğan' diyecek. Kazandıklarımızı koruyacak ve inşallah daha da yükselteceğiz" dedi.
Bakan Karaismailoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'da İl Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti. Buradaki çalışmalara ilişkin bilgi alıp, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Karaismailoğlu, daha sonra depremzedeler ile görüşüp, sorun ve taleplerini diledi. Gazetecilere konuşan Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanlığı seçimi 2'nci tura kalmış olsa da açık ara farkla, yüzde 66 üstünde bir oranla Cumhurbaşkanı'mızın yanında olan Adıyamanlılar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de çoğunluğu Cumhur İttifakı'na vererek bize güvendiğini, inandığını, geleceğini burada gördüğünü teyit etti. Depremin üstünden henüz 3 ay geçmesine rağmen Adıyamanlı kardeşlerim, vatandaşlık bilinciyle hareket ettiniz ve ciddi bir katılımla sandığa gittiniz. Her şartta ülkesine sahip çıkan tüm Adıyamanlılara yürekten teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum" dedi.
'DEPREMDE HASAR GÖREN İLLERİMİZİ ASLA YALNIZ BIRAKMADIK'
Bundan sonraki sürecin hem Adıyaman hem de Türkiye için daha iyi olacağını ifade eden Karaismailoğlu, şöyle konuştu: "Depremin ilk saatlerinden itibaren buradaydık ve her geçen gün daha da güçlenerek çalışmalarımızı titizlikle sürdürdük. Deprem bölgesinin tamamında 350 ayrı çadır kentte 868 bin çadır kurduk ve 2 milyon 605 bin afetzedemize barınma imkanı sağladık. Ayrıca kalıcı konutlar yapılıncaya kadar 348 konteyner kentte de yaklaşık 110 binin üzerinde konteyner kurularak, 250 binin üzerinde afetzedemize geçici yuva temin edildi. Adıyaman'da da 35 çadır kentte yaklaşık 355 bin afetzedemiz, 16 bin 961 konteynerde de yaklaşık 35 binin üzerinde afetzedemiz barınıyor. Konteyner sayıları, planlanan 43 konteyner kentte hızla artıyor. Depremin sebep olduğu karanlık izleri hızla ortadan kaldırıyoruz. Bir yandan hasarlı binaların yıkılması ve enkazların kaldırılması için çalışırken; diğer yandan altyapı ve yeniden inşa çalışmalarını yürütüyoruz. Depremde hasar gören illerimizi ve milletimizi asla yalnız bırakmadık. Tüm afet bölgelerini topyekun omuzlarımızın üstüne aldık ve çok kısa bir sürede hayatı normale döndürdük. Hükümet olarak tüm kurum ve kuruluşlarımızla, özel sektörümüzle, sivil örgütlerimizle, tüm hayırsever vatandaşlarımızla seferber olduk. Maalesef bu başarıları daha önce yaşadığımız afetlerde görev alan AK Parti öncesi hükümetler gösteremediği için yaşanan acılar çok daha büyük olmuştu. 17 Ağustos ve Düzce depremlerini hatırlayın. O günlerle bugünler arasında Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve AK Parti farkı var. Bizim millet ve Türkiye sevdasından başka sevdamız yok. Deprem bölgelerinde ikamet eden vatandaşlarımız da bu gerçeği gözleriyle gördü ve tepkisini sandıkta gösterdi. Bu seçim, halkımızın yaşanan deprem felaketlerinin ardından Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve devletimize olan güveninin perçinlendiğini ispat etmiştir."
'MİLLETİMİZLE 21 YILDIR TEK YÜREĞİZ'
Halka hizmeti, Hakk'a hizmet olarak algıladıklarını anlatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti: "Milletimizle 21 yıldır tek yüreğiz. Milletimizin de her zaman bunu gördüğünü 14 Mayıs'ta bir kez daha sağır sultana bile duyurduk. Milletin acısı acımızdır, sevinci sevincimizdir. Çünkü bizim için halka hizmet, Hakk'a hizmettir. Onlar bunu bilmez, duymaz, umursamaz. İşte seçimden sonra deprem bölgesi için söylediklerini duydunuz. Onların milletle bir olması mümkün değil, anlamaları mümkün değil, milletin derdine derman olmaları mümkün değil. Halkımız suyu getirenle testiyi kıranları çok iyi biliyor, iki zihniyet arasındaki farkı çok iyi görüyor. Çok şükür bizleri yeniden görevlendiren Adıyamanlılar sayesinde, Türkiye sayesinde önce deprem bölgesinde sonra da tüm Türkiye'deki çalışmalarımızı tamamlayacağız. Eserlerimizi, hizmetlerimizi bir bir milletimize sunacağız. Bizim milletimize sevdamız da bitmez, hizmetimiz de bitmez."
'ÖNCE DEPREM BÖLGESİ'
Tüm çalışmalarda önce deprem bölgesini esas aldıklarını belirten Karaismailoğlu, "Hızla yol aldık. Daha da iyisini, daha da güzelini inşa etmeden bize durmak yok, yorulmak yok. Çünkü hem Adıyaman'ımız hem de ülkemiz için çok büyük planlamalarımız var. Bu yüzyıl, 'Türkiye Yüzyılı' olacak. AK Parti'nin hizmet ve eser siyaseti anlayışıyla hiç kimse ama hiç kimse yarışamaz. Bugün 2002 Türkiye'si ile kıyaslanmayacak bir konuma geldik, çok şükür. Yılların ihmaline son verirken; diğer yandan ülkemizi geleceğe taşıyan, çağ atlatan nice projelere imza attık. Şimdi sizlerle birlikte Adıyaman'ı çok daha ilerilere taşıyacağız. Yaşadığımız acıları, bir an evvel dindirmek için eskiyi yerine getirmenin ötesine geçeceğiz. Her zerresinde ecdadımızın izi olan bu kutsal şehirde, tüm tarihi eser ve varlıkları yeniden aslına uygun bir şekilde inşa ederek çok daha sağlam yaşam konutları, ticarethaneler ve dükkanlar yapacağız. Geçmişten geleceğe uzanan çok daha güçlü ve gelişmiş bir Adıyaman kuracağız. Bunları devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek, en kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Bizden veya ondan diye bir ayrımımız asla söz konusu olmadı, olmayacak. Adıyaman'ı bir marka kent, cazibe merkezi yapacağız. Tüm samimiyetimizle söylüyorum ki; AK Parti'ye oy vermiş olsun, olmasın; bu seçimin galibi Adıyaman'dır, tüm milletimizdir" diye konuştu.
'14 MAYIS'TA MİLLETİN DEĞERLERİNİ HİÇE SAYANLAR KAYBETTİ'
28 Mayıs'ta Türkiye'nin yeniden sandığa gideceğini hatırlatan Karaismailoğlu, "14 Mayıs'ta milletin değerlerini hiçe sayanlar, kaybetti. Ayasofya'yı yeniden özgür kılanlar kazandı. 14 Mayıs'ta gizli pazarlıklarla koltuk kavgasına düşenlerin kaosu kaybetti. 21 yıllık istikrar, güven, cesaret, umut kazandı. 14 Mayıs'ta Kandil'den, Pensilvanya'dan talimat alanlarla kol kola gezenler kaybetti. Milletin onurunu, Türkiye'nin bağımsızlığını, bölünmez bütünlüğünü koruyanlar, kazandı. 14 Mayıs'ta milletimiz bir kez daha, 'dualarımız, rüyalarımız, umutlarımız Recep Tayyip Erdoğan'la' dedi. İkinci turda sesimiz daha da gür çıkacak. 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı'mıza verilen destek daha da çok artacak. Adıyaman; bağımsız, bölünmez ve müreffeh Türkiye ve 'Türkiye Yüzyılı' için bir kez daha gür bir sesle 'liderimiz Recep Tayyip Erdoğan' diyecek. Kazandıklarımızı koruyacak ve inşallah daha da yükselteceğiz. Ülkemizi terör örgütlerinin oyuncağı haline getirmeye çalışanların yüzüne sandık sonuçlarını çarpacağız. Enerjimiz, heyecanımız ve inancımız tam. Milletimize umudu olmaya, güveni olmaya doğru adımlarla devam edeceğiz. Milletimiz, başladığı işi 28 Mayıs'ta sandıkta bitirecek. Türkiye üzerinde oyunlar oynamak isteyen terör örgütleri de küresel emperyalistler de sandığa gömülecek. Bizler de her zamanki azmimizi, enerjimizi, vatan sevdamızı, millet aşkımızı en doğru biçimde sürdürecek; Adıyaman'ımıza ve Türkiye'mize en büyük eserleri, hizmetleri kazandırmaya devam edeceğiz" dedi. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Adıyaman Hasan KIRMIZITAŞMahir ALAN
2023-05-17 15:44:46

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