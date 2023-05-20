Adıyaman'da otomobil devrildi: 4 yaralı

Ölenler ve yaralılar var! Otomobil göle uçtu!

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KAHTA (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN´ın Kahta ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde KahtaSiverek kara yolunun 7'nci kilometresinde Salkımbağı köyü yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden Göksel Asar´ın (24) kontrolünü yitirdiği 33 NME 86 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Kazada, sürücü Göksel Asar ile yanındaki Tuncay Korkut (18), Furkan Bozkurt (18) ve Muhammet Berat Ortagedik (18) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Kahta DHA

2023-05-20 13:46:47



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