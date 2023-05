Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizden en büyük desteği hamdolsun biz aldık

Caner ÜNVER/ADIYAMAN, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Seçimlerde iddia edilenin ve sanılanın aksine gençlerimizden en büyük desteği hamdolsun biz aldık" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Beşpınar Kültür, Eğitim ve Sosyal Destek Kampı'nda Adıyaman Gençlik Buluşması'na katıldı. Erdoğan, gençlerden aldıkları enerji ile deprem bölgesini yeniden gezdiklerini belirterek, "Ülkemizin yaşadığı en büyük afet olan 6 Şubat depremlerinden beri hep buralarda olduk. Buraları, birileri gibi deprem turisti edasıyla gezmiyoruz. Aramakurtarma çalışmalarından itibaren adım adım yapılan her işi takip ediyor, hiçbir eksiğe, hiçbir gecikmeye mal olmaması için çalışıyoruz. Bakanlarımızla, kurumlarımızla, belediyelerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, gönüllülerimizle ve Cumhur İttifakı'nın mensuplarıyla depremzedelerimizi hiç yalnız bırakmadık. Bilhassa gençlerimizin bu süreçte gösterdiği samimi gayretin, sergiledikleri özverili çalışmaların yakın şahidiyiz" diye konuştu.

'HER MÜCADELEYİ GENÇLERLE VERDİK'

Rakiplerinin, karamsarlık aşılayarak gençlerle aralarını açmaya çalıştığını söyleyen Erdoğan, "Halbuki biz, siyasi hayatımız boyunca hem gençlerle yol yürümüş, her mücadelemizi onlarla vermiş birisiyiz. Onlar gençlerimizi, harflerle etiketlendirerek, ufuklarına sınır çizmeye çalışırken; biz teknolojiyle, sporla, sanatla, kültürle hep gençlerimizin vizyonunu genişletmek için çalıştık. Hamdolsun, gittiğimiz her yerde bunun neticelerini de alıyoruz. 'Teknofest gençliği' dedik. Sadece son etkinlikteki yarışmalara 1 milyon gencimizin iştirak ettiği haberiyle sevindik. 'Türkiye Yüzyılı gençliği' dedik. Seçimlerde iddia edilenin ve sanılanın aksine gençlerimizden en büyük desteği hamdolsun biz aldık. 'Öz güven sahibi gençlik' dedik. Spordan bilime her alanda dünyanın dört bir yanında onların başarılarıyla gururlandık. Bugün de burada 1500 gencimizle birlikteyiz. Burada kütüphanesiyle, atölyeleriyle, spor alanlarıyla, derslikleriyle, Özbek çadırlarıyla adeta bir hayat okulu kurulduğunu görüyoruz" dedi.

'MESLEKİ EĞİTİMİ HAK ETTİĞİ YERE GETİRDİK'

Erdoğan, bilhassa mesleki eğitimde adeta sessiz bir devrim gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bir dönem kasıtlı şekilde örselenen, itibarı sarsılan, cazibesi ortadan kaldırılan mesleki eğitimi yeniden hak ettiği yere getirdik. Kampımızdaki etkinlikler bile gençlerimizin, çağın ve ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda kendilerini geliştirmek için ne kadar iştahlı olduğunu göstermeye yeter. Önümüzdeki dönemde gençlerimizin önündeki alternatifli eğitim imkanlarını sadece genişletmekle kalmayacak, aynı zamanda dünya ile rekabet edecek şekilde kaliteyi de yükseltmeye odaklanacağız. Geçmişte yetişmiş insanlarını dışarıya kaptıran Türkiye'den artık hem kendi evlatları hem de dışarıdan yetişmiş bireyler için cazip bir ülke haline geldik. İnşallah önümüzdeki dönemde büyük ve güçlü Türkiye'yi adım adım beraberce şekillendireceğiz. Gençler unutmayın, hep söylüyorum. Biz artık sizlerin zamanının misafirleriyiz. Türkiye'nin geleceği sizlersiniz. Cumhurbaşkanı olarak vazifem; sizlere hayallerinizi en kolay şekilde hayata geçirebileceğiniz bir Türkiye bırakmaktır" dedi.

'BİZİM SİYASETİMİZ, ESER VE HİZMET SİYASETİ'

Gençliklerini ülkenin zor zamanlarında yaşadıklarını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bir önceki nesil de zaten Milli Mücadele nesliydi. Vatan topraklarını hangi şartlarda düşmandan kurtardığımızı, son devletimiz cumhuriyetimizi nasıl kurduğumuzu unutmamalıyız. Cumhuriyetimizin ilk asrı boyunca da neler yaşadığımızı hatırımızdan asla çıkarmamalıyız. Bunun için tarihine, ecdadına, değerlerine, kültürüne bağlı bir gençliğin öneminin altını her fırsatta çiziyoruz. Nereden geldiğimizi bilmezsek, nerede durduğumuzu da nereye gittiğimizi de bilemeyiz. Çok değil; çeyrek asır öncesinin Türkiye'siyle bugünkü Türkiye'nin arasında adeta çağ farkı olduğunu bilmezsek niçin 'Türkiye Yüzyılı' dediğimizi kavrayamayız. Bugün sırf bölgeden istedikleri oyu alamadılar diye depremzedelere etmedik hakareti bırakmayanların, dün milletimize neler çektirdiklerini bilmezse, yarınlarımıza güvenle bakamayız. Gençlerimizden isteğim; elinizin altındaki sınırsız bilgi kaynaklarını doğru ve güvenilir referanslara dayalı olarak tüm bu söylediklerimi teyit etmek için kullanın. Bunu yaptığınızda göreceksiniz ki; söylediklerimizin eksiği var, fazlası yok. Bazıları siyaseti sadece kendi kişisel hedeflerine ulaşmak için yapıyor. Bunu başaramayınca da her türlü çirkefliği sergiliyor olabilir. Bizim siyasetimiz, eser ve hizmet siyasetidir. En büyük eserimizin de işte bugün burada olduğu gibi sizlerin hayatın her alanında gelişiminize fırsat sağlamak olduğuna inanıyorum. Meclis'te artık sizlerin yaşlarında temsilcileriniz var. İnşallah önümüzdeki seçimlerde sizlerin arasından çıkacak temsilcileri de parlamentoda göreceğiz. Tek başına bu bile bizim gençlerimize ne kadar güvendiğimizin, inandığımızın işaretidir."

'GEREKEN DERSİ ALACAKLAR'

Erdoğan, daha sonra gençlerin isteklerini dinledi. 14 Mayıs seçimlerinin ardından depremzedelerle ilgili açıklamalara, yargının ceza vermesini isteyen gence yanıt veren Erdoğan, "Gencimizin bu tespiti, ricası aynı şekilde bizleri de rencide etmiş. Fakat milletimiz de bunlara 14 Mayıs'ta gereken cevabı ilk etapta verdi. Şimdi bitmedi, inşallah 28 Mayıs'ta bunlara belini doğrultamayacakları bir dersi de vermesi lazım. Zira 50 bin şehidimizin üzerine bu şekilde saygısızlık, bu şekilde edepsizlik yapılamaz. Maalesef bunlar ama televizyon kanallarıyla ama farklı mecralarda yazılı, görsel; hep depremzedelerimize 11 vilayette hakaretler yağdırdılar. Bunlar onların yanında kalmayacak. Takipçisiyiz, inşallah gereken dersi de alacaklar" dedi. 'PARLAMENTODA ÇOK GENCİMİZ VAR'

Erdoğan, gençlerin yönetime katılımı konusunda düşünlerinin sorulması üzerine, "Bildiğiniz gibi 30 yaş seçme ve seçilme yaşıydı. Bunu önce 25'e sonra da 18'e düşürmek bize nasip oldu. Bu nedir? Gençliğe güveniyoruz, gençlerimize güveniyoruz. Çünkü Fatih Sultan Mehmet'in, 18 yaşında bir çağı kapatıp, bir çağı açan ecdadın torunlarıyız. Ne dediler? 'Parlamentoyu çoluk çocuğa mı bırakacağız' dediler. Biz de dedik ki; gençliğine güvenmeyenden hiçbir şey olmaz.' Cumhur İttifakı olarak da buna yüklendik ve hamdolsun parlamentoda şu anda çok gencimiz var. Şu anda 24, 25, 28 bu yaşta gençlerimiz var. Size inanıyoruz. Şimdiden önümüzdeki seçimlere hazırlanın, parlamentoda sizleri de oralarda görelim. Devletin kademelerinde sizleri görelim. Sadece öğretmen değil; mühendis, doktor, yazılımcı aklınıza ne gelirse. Çünkü gençliğimize inanıyoruz, gençliğimize güveniyoruz. Gençliğine güvenmeyenden, geleceğini teminat altına almak gibi bir şey olmaz. Ama şimdi ilk etap, 28 Mayıs'ta bu depremzedelerimize hakaret eden ahlaksızlara ilk cevabı vermek olsun inşallah" diye konuştu. Erdoğan, bir gencin Teknofest'in seneye Adıyaman'da yapılması talebi üzerine, "Teknofest yönetimi ile görüşelim, bakalım. Şu anda onların yol haritası nedir? Eğer onların yol haritası müsaitse inşallah Adıyaman'da böyle bir organizasyonu onlarla planlayalım" cevabını verdi.

Bahçeli ile Erbakan da birer konuşma yaptı. Bahçeli, Türkiye'nin önemli bir döneminde gençlerle beraber olmaktan büyük gurur duyduğunu belirtti. Erbakan da buluşmanın hayırlara vesile olmasını dileyerek, deprem bölgesindeki vatandaşlarla, özellikle de gençlerle birlikte olmaktan büyük bahtiyarlık yaşadığını ifade etti. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Adıyaman Caner ÜNVER

2023-05-21 14:35:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.