

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, deprem felaketinde yıkılan ve KKTC vatandaşlarının da hayatını kaybettiği Isias Otel'in bulunduğu bölgeye gelip, inceleme yaptı. Üstel, "Acımız büyük. Hukuk davası bir neticeye gidene kadar takipçisi olacağımız için, bugün arkadaşlarımız ile birlikte buraya geldik" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'da yıkılan Isias Otel'de KKTC'li sporcu, öğretmen ve tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu 65 kişi hayatını kaybetti. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, yıkılan otelin bulunduğu bölgeye gelip, inceleme yaptı, dava sürecine ilişkin bilgi aldı. Başbakan Üstel ile beraberindeki heyet, daha sonra Adıyaman Valiliği'ni ziyaret etti. Üstel ile heyet, Koordinatör Vali Ali Mantı, Adıyaman Vali Vekili Muhammed Tugay ve Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç tarafından karşılandı.

'ŞAMPİYON MELEKLERİMİZ KAYBETTİK'

6 Şubat'taki depremler nedeniyle derin bir acı duyduklarını belirten Başbakan Üstel, "Türkiye Cumhuriyeti'nin de acısı olan depremde şampiyon meleklerimizi kaybettik. Çocuklarımız buraya bir yarışma için geldiler. Yarışmayı iyi bir netice ile bitirdikten sonra bu asrın depremine yakalandı ve kaldıkları otelin çökmesiyle hayatlarını kaybetti. Acımız büyük. Hukuk davası bir neticeye gidene kadar takipçisi olacağımız için, bugün arkadaşlarımız ile birlikte buraya geldik" dedi.

Koordinatör Vali Ali Mantı ise "6 Şubat depremlerinde Kıbrıslı güzel kardeşlerimiz, sporcularımız da Hakk'ın rahmetine kavuştu. Başbakanımız konuyu ilk günden itibaren heyeti ile takip ediyor. Türkiye Cumhuriyeti, süreci hassas bir şekilde yürütüyor. Ülkemiz ve kardeş ülkelerimiz, tüm dünyanın saygın devletleri ile bu felaketi en kısa zamanda atlatacak" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2023-05-25 14:10:15



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