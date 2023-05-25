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Muhtarı öldüren şüpheli tutuklandı

DHA

Muhtarı öldüren şüpheli tutuklandı


Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde, iş yerine girerek muhtar Hüseyin Gençalp'i tüfekle ateş açarak öldüren, inşaat halindeki binada yakalanan Z.A., tutuklandı.
Olay, dün Onur Mahallesi'nde meydana geldi. İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Hüseyin Gençalp'in iş yerine Z.A., elinde tüfekle geldi. Z.A., bir süre Gençalp ile tartışarak yanında getirdiği tüfekle ataş ederek kaçtı. Kanlar içinde yığılan Gençalp'i görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gençalp'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Gençalp'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Sincik Devlet Hastanesi morguna konuldu. Polis, olay yerinden kaçan şüpheli Z.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu şüpheli Z.A.'nın inşaat halinde bulunan bir binada olduğu bilgisi alındı. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Z.A. ile kendisine yardım ettiği tespit edilen N.P., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklama talebiyle mahkemeye çıkartılan Z.A. tutuklanırken, N.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2023-05-25 18:52:22

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