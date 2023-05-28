Adıyaman'da seçmen sandık başında

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)-KAHRAMANMARAŞ merkezli meydana gelen depremden etkilenen Adıyaman'da seçmenler, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için sandık başına gitti.
Adıyaman'da seçmenler sabah saatlerinden itibaren Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için sandık başına gitti. Sandık görevlilerinin kimlik kontrolünü yaptığı depremzede seçmenler, ardından tercihlerini yaptıkları zarfları sandığa atarak, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2023-05-28 10:27:20
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.