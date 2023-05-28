Adıyaman'da seçmen sandık başında

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)-KAHRAMANMARAŞ merkezli meydana gelen depremden etkilenen Adıyaman'da seçmenler, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için sandık başına gitti.

Adıyaman'da seçmenler sabah saatlerinden itibaren Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için sandık başına gitti. Sandık görevlilerinin kimlik kontrolünü yaptığı depremzede seçmenler, ardından tercihlerini yaptıkları zarfları sandığa atarak, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2023-05-28 10:27:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.