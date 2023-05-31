Adıyaman'da Galatasaray'ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı

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Mahir ALAN / ADIYAMAN, (DHA) Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray'ın şampiyon olması, Adıyaman'da sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından coşkuyla kutlandı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 mağlup ederek 23'üncü şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitiş düdüğünün ardından Adıyaman'da taraftarlar şampiyonluğu sokaklara çıkarak kutladı. Taraftarlar ellerinde meşale ve bayraklarla kent merkezinde tezahürat yaparak şampiyonluğu kutladı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Meydanda toplanan taraftarlar

Taraftarların kutlama yapması

Ellerinde bayraklarla meşale yakanlar

Korna çalarak konvoy yapanlar

Genel ve detay görüntülerDHA-Spor Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2023-05-31 00:06:18



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