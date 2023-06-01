Adıyaman'da 108 kilo skunk ele geçirildi

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)-ADIYAMAN'da durdurulan TIR'da yapılan aramada, 108 kilo 850 gram skunk ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde şüpheli bir TIR'ı durdurup, arama yaptı. TIR'daki aramada 108 kilo 850 gram skunk ele geçirildi. TIR şoförü İ.A. gözaltına alınırken, uyuşturucuya da el kondu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2023-06-01 16:56:50
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