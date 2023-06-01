Adıyaman'da 108 kilo skunk ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)-ADIYAMAN'da durdurulan TIR'da yapılan aramada, 108 kilo 850 gram skunk ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde şüpheli bir TIR'ı durdurup, arama yaptı. TIR'daki aramada 108 kilo 850 gram skunk ele geçirildi. TIR şoförü İ.A. gözaltına alınırken, uyuşturucuya da el kondu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2023-06-01 16:56:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.