Bakan Özhaseki: 6 Şubat depremleri bu topraklarda başımıza gelen en büyük felaket



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Tarihimizi incelemeye çalışan bir kardeşiniz olarak söylüyorum; bin yıldır hüküm sürdüğümüz, medeniyet kurduğumuz bu topraklarda başımıza gelen en büyük felaket herhalde 6 Şubat'ta gelen felakettir" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'a geldi. Havalimanında il protokolü tarafından karşılanan Bakan Özhaseki, 9 şehirde yapımı tamamlanan 9 millet bahçesinin açılış ve 9 şehirde 9 milyon fidan dikim törenine katıldı. Eğri Çayır Millet Bahçesi'nde düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans yöntemiyle katıldığı toplu açılış töreninde konuşan Bakan Özhaseki, seçimlerin ardından yeni kabinenin oluşturulması sonrası ilk olarak Adıyaman'a geldiğini ifade etti. Deprem bölgesine hükümet olarak özel önem verdiklerini dile getiren Özhaseki, "Özellikle deprem bölgeleri içerisinde çok hasara uğrayan illerimizden birisi de Adıyaman'dı. Yaraları sarmak için birçok arkadaşımız o günden beri gayret ettiler. Kendilerinden Allah razı olsun, emeklerine sağlık. Ama sizleri unuttuğumuzu zannetmeyin. Sizler dönüp Cumhurbaşkanımıza, 'Allah razı olsun, her türlü sıkıntımızı giderdiniz' diyene kadar buradayız, buradan ayrılmayacağız" dedi.

Anadolu´nun geçmişte de birçok depremle sarsıldığını ancak en büyük felaketin 6 Şubat'ta yaşandığını kaydeden Bakan Özhaseki, şöyle konuştu:

"Cennet gibi bir vatanda yaşıyoruz. Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden birisi burası ama unutmayalım ki; bizler deprem ülkesiyiz. Son 100 yılda 6 ve üzerinde şiddetinde Anadolu topraklarında 60'ın üzerinde deprem olmuş, toprağa verdiğimiz canlarımızın 130 bin civarında ve maddi hasarı zaten söylemeye gerek yok. O kadar çok ki; ama toprağa verdiğimiz kardeşlerimizin sayısı da 130 bin civarında. En son depremde bile 50 binden fazla canımızı, kardeşimizi toprağa verdik. Hep asrın afeti deniliyor değil mi? Emin olun, tarihimizi incelemeye çalışan bir kardeşiniz olarak söylüyorum; bin yıldır hüküm sürdüğümüz, medeniyet kurduğumuz bu topraklarda başımıza gelen en büyük felaket herhalde 6 Şubat'ta gelen felakettir."

Dünya dengesinin insanlar tarafından bozulunca felaketler yaşandığını vurgulayan Özhaseki, "Bu dünya bir denge üzerine yaratılmış. Cenabıhak ne bir fazla ne bir eksik yaratmıştır, her şey yerli yerinde ve kararında yaratmıştır. Ve o denge üzerinde devam ederken insanoğlu ne yazık ki; öyle hoyrat kullanıyor ki; tabiatı işte, tabiat o zaman dönüyor insanoğlundan intikam almaya başlıyor. Kirletiyoruz, çok tüketiyoruz, dengeleri bozuyoruz sonra da karşımıza felaketler sırayla gelmeye başlıyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre hava 1 derece ısındı, eğer 2 derece ısınırsa hava, su ve aynı zamanda gıda yönünde büyük bir eksiklik dünyada baş gösterecek. Allah korusun 3 dereceye çıkarsa bu ısınma herhalde yaşanmaz bir hal alacak üzerinde bulunduğumuz dünya" diye konuştu.

Bakan Özhaseki, konuşmasının ardından törene katılanlarla fidan dikerek millet bahçelerinin açılış kurdelesini kesti. Bakan Özhaseki, daha sonra Adıyaman Valiliği´nde düzenlenen afet koordinasyon toplantısına katılarak, kentteki son duruma ilişkin bilgiler aldı.DHA-Politika Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2023-06-08 17:01:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.