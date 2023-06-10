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Bakan Yerlikaya: Soruşturmayla gerçek ve hakikatin ne olduğu ortaya çıkacak (2)

DHA

Bakan Yerlikaya: Soruşturmayla gerçek ve hakikatin ne olduğu ortaya çıkacak (2)


ÖĞRENCİLERLE VOLEYBOL OYNADI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adıyaman´da Beşpınar Kültür Eğitim ve Sosyal Destek Kampı´ndaki öğrencilerle bir araya geldi. Yerlikaya, öğrencilerle voleybol oynadı, birlikte yemek yedi. Yerlikaya, öğrencilerle çekilen fotoğraflarını Twitter hesabından paylaşarak, "Adıyaman´da Beşpınar Kültür Eğitim ve Sosyal Destek Kampı´ndaki öğrencilerimizle bir araya geldik. Yüzünüzdeki gülümseme hiç eksik olmasın. Devletimiz, Hükümetimiz ve Milletimiz el eleyiz. Yaralarımızı birlikte saracağız" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Adıyaman
2023-06-10 15:40:14

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