Traktör ile çarpışan otomobildeki kadın öldü, eşi yaralı

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Murat KURT/KAHTA(Adıyaman), (DHA)-ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde traktör ile çarpışan otomobildeki Emine Özen (29) hayatını kaybetti, sürücü eşi Mehmet Özen (34) yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kahta-Diyarbakır kara yolu 25'inci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Özen yönetimindeki 02 KS 455 otomobil ile Mesut Yılmaz'ın kullandığı plakası bilinmeyen traktör çarpıştı. Kazada otomobildeki Emine Özen hayatını kaybetti, sürücü eşi Özen yaralandı. Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özen'in durumunun iyi olduğu belirtildi. Traktör sürücü Yılmaz, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Kahta Murat KURT

2023-06-11 10:37:19



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