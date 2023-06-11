Traktör ile çarpışan otomobildeki kadın öldü, eşi yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Traktör ile çarpışan otomobildeki kadın öldü, eşi yaralı

DHA

Traktör ile çarpışan otomobildeki kadın öldü, eşi yaralı


Murat KURT/KAHTA(Adıyaman), (DHA)-ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde traktör ile çarpışan otomobildeki Emine Özen (29) hayatını kaybetti, sürücü eşi Mehmet Özen (34) yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Kahta-Diyarbakır kara yolu 25'inci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Özen yönetimindeki 02 KS 455 otomobil ile Mesut Yılmaz'ın kullandığı plakası bilinmeyen traktör çarpıştı. Kazada otomobildeki Emine Özen hayatını kaybetti, sürücü eşi Özen yaralandı. Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özen'in durumunun iyi olduğu belirtildi. Traktör sürücü Yılmaz, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Kahta Murat KURT
2023-06-11 10:37:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adıyaman'da otomobille traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da otomobille traktörün çarpıştığı kazada 1 ...
Bakan Yerlikaya: Soruşturmayla gerçek ve hakikatin ne olduğu ortaya çıkacak (2)
YEREL HABERLER Bakan Yerlikaya: Soruşturmayla gerçek ve hakikatin ne ...
Bakan Yerlikaya: Soruşturmayla gerçek ve hakikatin ne olduğu ortaya çıkacak
YEREL HABERLER Bakan Yerlikaya: Soruşturmayla gerçek ve hakikatin ne ...
Adıyaman'da bir kişi tartıştığı babasını av tüfeğiyle yaraladı
YEREL HABERLER Adıyaman'da bir kişi tartıştığı babasını av tüfeğiyle ...
Sincik'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliklerle kutlandı
YEREL HABERLER Sincik'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliklerle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.