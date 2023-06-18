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Kahta Çayında akıntıya kapılarak boğuldu

DHA

Kahta Çayında akıntıya kapılarak boğuldu


KAHTA(Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN´ın Kahta ilçesinde serinlemek için Kahta Çayı'na giren akıntıya kapılarak Süleyman Genez (17) boğuldu.
Olay, öğleden sonra Cendere Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Arkadaşlarıyla piknik yapan Süleyman Genez, serinlemek için Kahta Çayı'na girdi. Gerez, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Gerez´in gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren arama sonucunda dalgıç ekipleri Genez'in cansız bedenine ulaştı. Yaşamını yitiren gencin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Kahta DHA
2023-06-18 22:54:51

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