Otomobilin arkadan çarptığı hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, otomobilin arkadan çarpması sonucu şarampole devrilen hafif ticari araçtaki Leyla Arseven (54) öldü, 2 sürücü ise yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Besni'ye bağlı Tetirli köyü yakınlarında meydana geldi. Besni yönüne giden Kemal Doğan´ın kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen otomobil, Mehmet Arseven'in kullandığı 06 AF 0041 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Savrulan hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada iki sürücü ile hafif ticari araçtaki Leyla Arseven yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Leyla Arseven, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Besni Mustafa ÖNDOĞAN
2023-06-19 15:58:14
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