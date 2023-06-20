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Kaldırıma çarparak takla atan otomobilin sürücüsü öldü

DHA

Kaldırıma çarparak takla atan otomobilin sürücüsü öldü


Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, kontrolden çıkıp kaldırıma çarptıktan sonra taklalar atarak metrelerce savrulan otomobilin sürücüsü Mustafa Yıldırım (71) yaşamını yitirdi.
Kaza, öğleden sonra Besni'ye bağlı Kurugöl köyü yakınlarında meydana geldi. Besni yönüne ilerleyen Mustafa Yıldırım yönetimindeki 02 DG 699 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Ardından taklalar atarak savrulan araç demir yığını haline dönüştü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri yaralı sürücü Mustafa Yıldırım'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Yıldırım, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yıldırım'ın cenazesi otopsi için morga konuldu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Besni Mustafa ÖNDOĞAN
2023-06-20 20:40:40

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