Bakan Tekin: Adıyaman'da 6 bin 346 dersliğin 1176'sı kullanılamaz durumda



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, deprem öncesi Adıyaman'da eğitim verilen 6 bin 346 derslikten 1176'sının kullanılamaz durumda olduğunu söyledi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i havalimanında Adıyaman Vali Vekili Muhammet Tugay, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Resul Kurt, Mustafa Alkayış ile protokol üyeleri karşıladı. Bakan Tekin ilk olarak Valiliği ziyaret ederek kentin eğitimi hakkında bilgi alıp Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrası gazetecilere açıklama yapan Bakan Tekin, deprem felaketinin ardından yaraların sarılması için seferber olunduğunu ifade etti.

2023-2024 eğitim öğretim yılının sorunsuz şekilde başlayacağını dile getiren Bakan Tekin, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki eğitim yılının sorunsuz şekilde başlayacağının taahhüdünü buradan vermek isterim. Kabinedeki diğer arkadaşlar gibi tüm bölgeyi dolaştıktan sonra diğer çalışmalarımızı yürütme eğilimindeyiz. Milli Eğitim açısından baktığımızda Adıyaman'da deprem öncesi eğitim öğretim faaliyeti yürütülen 6 bin 346 dersliğimizden 1176 tanesi kullanılamaz durumda. Dolayısıyla bu 1176 dersliğin yeniden inşa edilmesi gerekiyor ki; eski süreç tekrar devam edebilsin. Şu ana kadar hali hazırda 177 derslik tamamlanmış eğitim öğretime hazır. Eylül ayı itibarıyla biz eğitim sürecini alacağımız diğer tedbirlerle birlikte sorunsuz başlatabilecek durumdayız. Yaz aylarını hummalı bir şekilde bu çalışmalarla geçireceğiz. Eylül ayı başladığında eğitim öğretim sorunsuz başlayacak. Ama gittiğimiz her ilde şunu söylüyoruz. Betonarme yapılarda tamamlandığı zaman mevcut deprem öncesi sayımızın en az yüzde 10 üzerinde derslik burada hizmete açılmış olacak. Dolayısıyla belki önümüzdeki eğitim öğretim yılında bu rakamlar 7 bin derslikle eğitim öğretime devam ediyor olacağız."

'ADIYAMAN'DA DEPREMDEN ÖNCE 11 BİN 309 ÖĞRETMENİMİZ VARDI'

45 bin yeni öğretmen ataması yapıldığını belirten ve bu öğretmenlerin 1628'inin Adıyaman'a görevlendirildiğini kaydeden Bakan Tekin, "Adıyaman'da depremden önce 11 bin 309 öğretmenimiz vardı. Kaybettiğimiz öğretmenler, yer değişikliği talep eden öğretmenler, değişik sebeplerle emeklilik benzeri sebeplerle sistemin dışına çıkan arkadaşlarımızla beraber şu anda hali hazırda 12 bin 18 öğretmenimiz mevcut. Yeni yaptığımız 45 bin atamada 1628 yeni öğretmenimiz Adıyaman'a atanmış durumda" diye konuştu.

Bakan Tekin, açıklamasın ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edip, konteyner kentte incelemede bulundu.DHA-Politika Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2023-06-22 13:40:44



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