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Bakan Bolat: Ülkemizin cari açığını azaltmayı hedefleyen program uygulanacak

DHA

Bakan Bolat: Ülkemizin cari açığını azaltmayı hedefleyen program uygulanacak


Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)TİCARET Bakanı Ömer Bolat, makro ekonomide istikrarı ve enflasyonla mücadele ile ihracatın artırılmasını önceleyerek cari açığı azaltmayı hedefleyen bir program uygulanacağını söyledi.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ı havalimanında Adıyaman Vali Vekili Muhammet Tugay, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Resul Kurt ve Mustafa Alkayış ile protokol üyeleri karşıladı.
Bakan Bolat, ilk olarak Adıyaman Valiliğini ziyaret ederek kentteki son duruma ilişkin bilgiler aldı. Bakan Bolat, Valilik ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığında partililer ile görüştü. Parti ziyaretinin ardından Organize Sanayi Bölgesi'nde STK temsilcileri ile bir araya gelen Bakan Bolat, toplantının ardından gazetecilere açıklama yaptı.
Yeni kabinenin oluşmasının ardından deprem bölgesinde çalışmalara başladıklarını anlatan Bakan Bolat, deprem felaketinin yaşandığı kentlerin eski canlı günlerine kavuşması için çabaladıklarını ifade etti. Deprem dışındaki önceliklerinin ise enflasyonla ve hayat pahalılığıyla mücadele olduğunu vurgulayan Bakan Bolat, "Enflasyonun son 6-7 ayda yıllık TÜFE'de yüzde 85'den yüzde 39,5'e düşmesi doğru yolda olduğumuzu göstermektedir. Artık yeni hükümet döneminde makro ekonomide istikrarı önceleyen ve enflasyonla mücadeleyi önceleyen ihracatın arttırılmasını önceleyip ülkemizin cari açığını azaltmayı hedefleyen bir program uygulanacak. Kararlılıkla bu program uygulanacak. İnşallah göreceksiniz her ay bu bölgede iyileşmenin, gelişmenin hızlandığını finansal kaynakların daha fazla açıldığını da yaşayarak birlikte göreceğiz. Acil sorunların çözülmesi noktasındaki diğer kabine üyesi arkadaşlarımızla da koordinasyon içindeyiz. Ankara'ya döndüğümüzde burada ihtiyaç duyulan gerekli dokunuşları ve müdahaleleri yapacağız" diye konuştu. Bakan Bolat, daha sonra konteyner kentte incelemelerde bulunup, depremzedeler ile sohbet etti.
DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2023-06-23 13:05:57

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