TBMM Başkanı Kurtulmuş, bayram namazını depremzedelerle kıldı (2)



`TÜRKİYE´Yİ AFETLERE DİRENÇLİ HALE GETİRECEĞİZ´

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kahramanmaraş temaslarının ardından Adıyaman'a geçti. Afet Koordinasyon toplantısına katılan Kurtulmuş, deprem felaketinin ardından yürütülen çalışmalar ve son duruma ilişkin bilgi aldı. Toplantının ardından gazetecilere konuşan Numan Kurtulmuş, deprem felaketinin ardından milletle el ele vererek sürecin atlatılacağını ifade etti. Bölgede çalışmaların sürdüğünü ve şehirlerin tamamen ayağa kalkana kadar da devam edeceğini vurgulayan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Türkiye sadece deprem değil afet bölgesi. Biz bu amaçla afetler gelmeden evvel tedbirlerini almak, bununla ilgili çalışmalarımızı bitirmek mecburiyetindeyiz. Bununla ilgili olarak afetlere dirençli şehirler programıyla bir afet risk kalkanı oluşturacağız. Velhasıl yapacak çok işimiz var 3-4 cümleyle söylüyoruz ama bu söylediklerimizin hepsinin arkasında çok büyük emekler, üstün gayretlerin olması gerektiğini biliyoruz. Hep beraber devlet millet el ele gönül gönülle bu süreci atlatacağız ve Türkiye'yi afetlere dirençli bir hale getirmek boynumuzun borcudur. Hayat normal akışı içerisinde devam ediyor. Çok hazin hikayeler var. Ziyaret ettiğimiz evlerde bizlerde o hüznün ortağı oluyoruz hatta ağlamamak için de kendimizi zor tutuyoruz. Büyük acılar var büyük hikayeler var ama bir taraftan hayat devam ediyor. Bu hayatın akışı içerisinde örnek olsun diye söylüyorum. Eğitim hizmetleri devam ediyor, yine bu eğitim hizmetleri içerisinde deprem bölgesindeki öğrencilerimizin bu sene yapmış oldukları lise ve üniversite sınavlarında deprem bölgesinde çalıştığı halde sınavda derece yaparak ve şampiyon olan evlatlarımız olduğunu da biliyoruz. Diğer taraftan sağlık hizmetleri devam ediyor. Çok şükür sağlık hizmeti veren gruplarımız bütün eksikliklerini tamamlayarak çalışmalara devam ediyor. Önümüzdeki önemli meselelerden birisi de sanayi ve ticaretin güçlü bir şekilde sürdürülmesini temin etmek."

'KALICI KONUTLARIN KISA SÜRE İÇERİSİNDE TAMAMLANACAĞINA İNANIYORUZ'

Kalıcı konutların tamamlanarak depremzedelere sunulması için yoğun şekilde çalışıldığına da değinen TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Bununla ilgili olarak devlet elindeki bütün imkanları kullanarak depremzede vatandaşlarımızın yanındadır. Büyük seferberlikte Allah'ın izniyle kısa bir süre içerisinde kalıcı konutların tamamlanacağına yürekten inanıyoruz. Ekim ayından itibaren bitmiş olan kalıcı konutlar sahiplerine verilecek bu bir sıra içerisinde çok süratli bir şekilde bu gerçekleşecektir. Böylece orta vadede insanların barınma meselelerinin halledilmesi planlanacaktır" diye konuştu.

Kurtulmuş, daha sonra konteyner kentleri dolaşıp, depremzedeler ile bayramlaştı ve yapımı devam eden kalıcı konutlarda incelemede bulundu.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)-DHA-Politika Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2023-06-28 14:17:53



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