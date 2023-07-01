Bakan Göktaş, Adıyaman'da

Hemşire maaşları ne kadar olacak?

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)-AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, deprem bölgesi Adıyaman'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Kente gelen Bakan Göktaş'ı, havalimanında Adıyaman Valisi Osman Varol ile protokol üyeleri karşıladı. Adıyaman Valiliği'nde düzenlenen Afet Koordinasyon Toplantısı'na katılan Göktaş, deprem çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Göktaş, daha sonra AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı'nı ziyaret edip, partililer ile bayramlaştı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2023-07-01 14:06:55



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