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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Göktaş, Adıyaman'da (2)

DHA

Bakan Göktaş, Adıyaman'da (2)


ADIYAMAN'A 22 BİN 527 KONUT YAPILIYOR 
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kentte faaliyet gösteren sosyal marketi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Bakan Göktaş, kentte depremzedeler için kalıcı konut yapımının devam ettiğini belirterek, "6 Şubat depremlerinin etkilediği 11 ilimizden biri de Adıyaman. Evlerinin yıkılması sonrasında Adıyamanlı kardeşlerimiz için 11 merkez noktada çadırkentler hizmet vermeye devam ediyor. Adıyaman genelinde farklı lokasyonlardaki konteyner kentlerde 20 bin 56 konteyner hali hazırda kurulu vaziyettedir. Yıkıcı depremler sonrasında kentimizde 33 bin 112 bina yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı durumdadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda vatandaşlarımızın bir an önce kalıcı barınma imkanına kavuşması için hükümetimizin çalışmaları süratle devam ediyor. Bu kapsamda Adıyaman merkezde 20 bin 482, kırsalda ise 2 bin 45 olmak üzere toplam 22 bin 527 konutun yapımı sürüyor. İnşallah bu konutlar bir yıl gibi kısa bir sürede hak sahiplerine teslim edilecek" diye konuştu.
İş yerleri yıkılan esnaf için 394 geçici iş yeri ve 57 bireysel konteyner yapıldığını ifade eden Bakan Göktaş, "Hükümetimiz, vatandaşlarımızın ilk etapta ayakta kalabilmesi, acil ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için hane yardımı, taşınma yardımı, kira yardımı gibi nakdi yardımlar yaptı. Yaralara merhem cihetinden yapılan bu yardımların tutarı 4 milyar liraya geçti. Bakanlığımız da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız aracılığıyla Adıyaman´a yaklaşık 59 milyon liralık bir kaynak aktardı" dedi.
 DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2023-07-01 16:03:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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