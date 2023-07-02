Otomobil, motosiklete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobil, motosiklete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

DHA

Otomobil, motosiklete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı


Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. 2 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Emir Bozkuş yönetimindeki 01 APJ 114 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerlemekte olan Erdal Konuk'un kullandığı 02 ACM 717 plakalı motosiklete çarptı. Kazada sürücüler ile otomobildeki Hasan Özdemir yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan motosikletin sürücüsü Erdal Konuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 
Konuk'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga konulurken, diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2023-07-02 22:28:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adıyaman'da "huzur ve güven" uygulaması yapıldı
YEREL HABERLER Adıyaman'da "huzur ve güven" uygulaması yapıldı
GÜNCELLEME - Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Adıyaman'da otomobille çarpışan ...
Adıyaman'da otomobille motosiklet çarpıştı, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da otomobille motosiklet çarpıştı, 3 kişi ...
Tartıştığı babasının evi ve otomobilini ateşe verdi, tutuklandı
YEREL HABERLER Tartıştığı babasının evi ve otomobilini ateşe verdi, ...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Adıyaman'da depremzedelerle görüştü
YEREL HABERLER Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Adıyaman'da ...
Bakan Göktaş, Adıyaman'da (2)
YEREL HABERLER Bakan Göktaş, Adıyaman'da (2)
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Adıyaman'da konuştu:
YEREL HABERLER Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Adıyaman'da ...
Bakan Göktaş, Adıyaman'da
YEREL HABERLER Bakan Göktaş, Adıyaman'da
Adıyaman'da serinlemek için çaya giren 2 çocuk boğulma tehlikesi geçirdi
YEREL HABERLER Adıyaman'da serinlemek için çaya giren 2 çocuk ...
Adıyaman'da çarpışan iki motosikletin sürücüleri yaralandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da çarpışan iki motosikletin sürücüleri ...
Adıyaman'da serinlemek için çaya giren genç boğuldu
YEREL HABERLER Adıyaman'da serinlemek için çaya giren genç boğuldu
Adıyaman'da kayalıklardan düşen kişi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da kayalıklardan düşen kişi ağır yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.