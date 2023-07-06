Adıyaman'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
KAHTA (Adıyaman), (DHA)-ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Casım Çiftçi (31) hayatını kaybetti, yanındaki Suriye uyruklu H.D. (46) yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Çaybaşı köyü Dumanlı mezrasında meydana geldi. Tarladan dönen Casım Çiftçi'nin kullandığı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada devrilen aracın altında kalan sürücü Çiftçi, hayatını kaybetti, Suriye uyruklu H.D. yaralandı. H.D. ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenaze ise morga kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Kahta DHA
2023-07-06 17:58:17