Bakan Tunç: Deprem soruşturmalarında 351 kişi tutuklandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Deprem felaketinin ardından soruşturmalar süratli şekilde gerçekleştirildi. Bu anlamda 1757 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 351 kişi tutuklandı ve soruşturmaları devam ediyor. 642 şüpheli hakkında da adli kontrol şeklinde soruşturmalar devam ediyor" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u, havalimanında Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti milletvekilleri Resul Kurt, Mustafa Alakayış, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ve protokol üyeleri karşıladı. İlk olarak Adıyaman Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Tunç, burada düzenlenen Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Deprem felaketinin ardından kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakan Tunç, toplantı çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Depremin ardından afet bölgesinde çalışmaların hızla yapıldığını dile getiren Tunç, adli soruşturmalara da başlandığını kaydetti. Deprem soruşturmalarında delillerin toplanmasının önemli olduğunu ve bu kapsamda bölgeye çok sayıda savcı ve bilirkişi görevlendirildiğini anlatan Bakan Tunç, şöyle dedi:

"Bu anlamda binalardaki incelemeler ve karot örneklerinin alınmasıyla ilgili hızlı bir çalışma gerçekleştirdi. Tabi bir taraftan hasar tespitleriyle ilgili çalışmalar, enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken diğer yandan cezai soruşturmalar devam etti. Bu anlamda şu ana kadar 1757 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bu kişiler arasında tutuklanan 351 kişi hakkında soruşturmaları devam ediyor. 642 kişi hakkında da adli kontrol şeklinde soruşturmalar devam ediyor. Depremde 50 binden fazla canımızı kaybettik. Ayrıca vatandaşlarımızın davalarının bir an önce çözüme kavuşturulması için Adıyaman'da idare mahkemesi bir taneydi, 3 yeni idare mahkemesi daha kurduk. İdare mahkemelerimizde hasar tespit çalışmaları yoğunlaşmaya başladı. Bunların hızlı bir şekilde karara çıkması gerekiyor o nedenle yeni mahkemelere ihtiyaç oldu. Adıyaman'da ağır ceza mahkemesi sayısını da 2'den 3'e çıkarttık."

'31 TEMMUZ DOLMADAN ÖNCE BİR KARAR VERİLMESİ GEREKİYORDU'

Covid 19 nedeniyle izinde olan 122 bin hükümlüden cezası 5 yıldan az olanların cezaevine dönmeyeceklerini dile getiren Bakan Tunç, şöyle devam etti:

"Covid izninde olan 122 bin hükümlü vardı. Açık cezaevinde bulunan hükümlülerdi bunlar. Tabi bunların süresi 31 Temmuz'da doluyor. 3 yıldan bu yana toplum içindeler dolayısıyla 31 Temmuz dolmadan önce bir karar verilmesi gerekiyordu. Bu anlamda Türkiye Büyük Millet Meclisinde dün akşam plan bütçe komisyonunda AK Partili milletvekillerimizin vermiş olduğu teklif kabul edildi ve önümüzdeki hafta da genel kurulda kabul edilecek. Özetle teklif şunu getiriyor; açık cezaevinde bulunup Covid iznine çıkan hükümlüler eğer denetimli serbestliğine 5 yıldan az bir zaman kalmışsa bunlar denetimli serbestlik nedeniyle dışarıda izin haklarını bugüne kadar kullandılar ve bu izin infazdan sayıldı ve bunlar cezaevine geri dönmemiş olacaklar. 5 yıldan fazla olanların çünkü onların cezaları biraz daha yüksek onların tekrar cezaevine dönmesi söz konusu olabilir. Ayrıca kapalı cezaevlerinde bulunan hükümlülerin açık cezaevine geçerken belli bir süre gerekiyor. Onların da 3 yıl önceden açık cezaevine geçmeleri söz konusu olacak tabi taktir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin. Dışarıda 5 yıldan az kalanlar kapalıdakiler de açık cezaevine geçebilmeleri için 3 yıl erken çıkmış olacaklar." Bakan Tunç, daha sonra adliye binasında incelemede bulunup, AK Parti İl başkanlığını ziyaret etti.DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2023-07-08 12:41:23