Adıyaman'da PKK operasyonu: 4 gözaltı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda PKK'lı teröristlere erzak ve lojistik malzeme sağladığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Tunceli kırsalında PKK'lı teröristlerle görüştükleri, erzak ve lojistik malzeme sağladıkları ve örgütsel talimatlar doğrultusunda faaliyet yürüttükleri tespit edilen İ.K., Y.K., H.B. ve İ.Ş. adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise bir tabanca, bir tüfek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2023-07-10 13:03:56