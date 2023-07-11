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        Hafta sonu tatilinden dönerken kazada ölen Emre toprağa verildi

        DHA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 21:18
        Hafta sonu tatilinden dönerken kazada ölen Emre toprağa verildi

        Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN´ın Besni ilçesinden hafta sonu tatili için gittikleri Mersin´den dönerken kaza geçirip 2 arkadaşı ile birlikte hayatını kaybeden Emre Buldum (19) toprağa verildi.

        Kaza, geçen pazar günü gece saatlerinde Osmaniye'nin Toprakkale ilçesi yakınlarında meydana geldi. Furkan Kılıç yönetimindeki 44 HD 267 plakalı otomobil, arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran akaryakıt tankerine arkadan çarptı. Kazada sürücü Furkan Kılıç ile yanındaki Özcan Karaman ve Emre Buldum hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerden Furkan Kılıç ve Özcan Karaman, dün toprağa verilirken, Emre Buldum için bugün Mustafa Baba Camiinde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Emre Buldum, kılınan namazın ardından ilçe mezarlığına defnedildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Adıyaman / Besni Mustafa ÖNDOĞAN

        2023-07-11 21:17:51

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