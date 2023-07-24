Baraj gölündeki yüzen adalar, sabitlenerek tahrip olması engellendi

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)-ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesindeki Çat Baraj Gölü'nde 3 bin yılda oluşumu tamamlanan ancak son yıllarda rüzgar ve suyun çekilmesi nedeniyle kıyıya vuran yüzen adaların zeminlerine ağırlık bağlanıp, sabit hale getirilerek tahrip olmaları önlendi.

Petelik bölgesindeki Çat Baraj Gölü'nde, oluşumları 3 bin yılda tamamlanan, su altındaki yükseklikleri 3 ile 5 metre, alanları ise 100 ile 500 metrekare arasında değişen yüzen adalar, son yıllarda kuvvetli rüzgar ve su debisinin düşmesiyle kıyıya vurarak tahrip olmaya başladı. Her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği yüzen adaların, tahrip olmasının önlenmesi için geçen yıl Adıyaman Valiliği öncülüğünde çalışma başlatıldı. Uzman ekiplerin yaptığı fizibilite çalışmasının ardından yüzen adaların zeminine ağırlık bağlanarak, hareketinin kısıtlanması ve birbirine bağlanarak kıyıya yanaşmalarının engellenmesi yönteminin uygulanmasına karar verildi. Bu karar doğrultusunda uzman ekipler, baraj gölündeki 30 yüzen adanın bazıları zeminine ağırlık bağlanarak sabitlendi, bazıları ise birbirine bağlanarak hareket alanları kısıtlandı.

'HERHANGİ BİR OLUMSUZLUĞA NEDEN OLMADI'

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Adıyaman İl Müdürlüğü'ne bağlı Tabiat Varlıkları Koruma Şube Müdürlüğü uzmanlarından İbrahim Türkoğlu, Çat Barajı Gölü'ndeki yüzen adaların su debisinin düşmesi ve rüzgar nedeniyle kıyıya vurarak tahrip olduğunu, projenin uygulanması ile bunun önlendiğini ifade etti. Türkoğlu, depremin baraj gölü ve yüzen adalarda herhangi bir olumsuzluğa neden olmadığını dile getirirken, yüzen adaların hayatın normale dönmesiyle çok sayıda ziyaretçi ağırlamaya başladığını da kaydetti.DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2023-07-24 10:49:47