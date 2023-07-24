Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Baraj gölündeki yüzen adalar, sabitlenerek tahrip olması engellendi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 10:50
        Baraj gölündeki yüzen adalar, sabitlenerek tahrip olması engellendi

        Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)-ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesindeki Çat Baraj Gölü'nde 3 bin yılda oluşumu tamamlanan ancak son yıllarda rüzgar ve suyun çekilmesi nedeniyle kıyıya vuran yüzen adaların zeminlerine ağırlık bağlanıp, sabit hale getirilerek tahrip olmaları önlendi.

        Petelik bölgesindeki Çat Baraj Gölü'nde, oluşumları 3 bin yılda tamamlanan, su altındaki yükseklikleri 3 ile 5 metre, alanları ise 100 ile 500 metrekare arasında değişen yüzen adalar, son yıllarda kuvvetli rüzgar ve su debisinin düşmesiyle kıyıya vurarak tahrip olmaya başladı. Her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği yüzen adaların, tahrip olmasının önlenmesi için geçen yıl Adıyaman Valiliği öncülüğünde çalışma başlatıldı. Uzman ekiplerin yaptığı fizibilite çalışmasının ardından yüzen adaların zeminine ağırlık bağlanarak, hareketinin kısıtlanması ve birbirine bağlanarak kıyıya yanaşmalarının engellenmesi yönteminin uygulanmasına karar verildi. Bu karar doğrultusunda uzman ekipler, baraj gölündeki 30 yüzen adanın bazıları zeminine ağırlık bağlanarak sabitlendi, bazıları ise birbirine bağlanarak hareket alanları kısıtlandı.

        'HERHANGİ BİR OLUMSUZLUĞA NEDEN OLMADI'

        Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Adıyaman İl Müdürlüğü'ne bağlı Tabiat Varlıkları Koruma Şube Müdürlüğü uzmanlarından İbrahim Türkoğlu, Çat Barajı Gölü'ndeki yüzen adaların su debisinin düşmesi ve rüzgar nedeniyle kıyıya vurarak tahrip olduğunu, projenin uygulanması ile bunun önlendiğini ifade etti. Türkoğlu, depremin baraj gölü ve yüzen adalarda herhangi bir olumsuzluğa neden olmadığını dile getirirken, yüzen adaların hayatın normale dönmesiyle çok sayıda ziyaretçi ağırlamaya başladığını da kaydetti.DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

        2023-07-24 10:49:47

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        48 saat ömrü kalmıştı! Hiç tanımadığı çocuğa karaciğerini verdi
        48 saat ömrü kalmıştı! Hiç tanımadığı çocuğa karaciğerini verdi
        Rashica misillemesi!
        Rashica misillemesi!
        Aynı kadın testere ile sokağa çıktı... Terör estirdi!
        Aynı kadın testere ile sokağa çıktı... Terör estirdi!
        "Çılgın teklifi reddetti"
        "Çılgın teklifi reddetti"
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı
        Cimbom gaza bastı!
        Cimbom gaza bastı!
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Kabine Toplantısı bugün yapılacak! İşte gündemdeki konular
        Kabine Toplantısı bugün yapılacak! İşte gündemdeki konular
        ABD'li oyuncudan tarikat itirafı
        ABD'li oyuncudan tarikat itirafı
        Yeni Zelanda'da bakan alkollü araç kullanırken kaza yaptı, istifa eti
        Yeni Zelanda'da bakan alkollü araç kullanırken kaza yaptı, istifa eti
        Hem yüksek sıcaklık hem sağanak uyarısı
        Hem yüksek sıcaklık hem sağanak uyarısı
        Tekne alabora oldu: 15 kişi öldü!
        Tekne alabora oldu: 15 kişi öldü!
        Trabzonspor'da Orsic şoku!
        Trabzonspor'da Orsic şoku!
        Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan
        Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan
        Rodos'tan sonra Korfu Adası'nda da yangın çıktı!
        Rodos'tan sonra Korfu Adası'nda da yangın çıktı!
        'Adaletsizlik giderilmeli, matrahlar güncellenmeli'
        'Adaletsizlik giderilmeli, matrahlar güncellenmeli'
        Elon Musk duyurdu: Twitter'da 'X' dönemi
        Elon Musk duyurdu: Twitter'da 'X' dönemi
        5510’a tabi memurlar reform bekliyor
        5510’a tabi memurlar reform bekliyor
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da Fırat Nehri'ne giren genç boğuldu
        Adıyaman'da Fırat Nehri'ne giren genç boğuldu
        Adıyaman Valisi Varol Tut ilçesinde temaslarda bulundu
        Adıyaman Valisi Varol Tut ilçesinde temaslarda bulundu
        Annesi ve kardeşini dövüp, evdeki 4 kediyi öldürdü
        Annesi ve kardeşini dövüp, evdeki 4 kediyi öldürdü
        Adıyaman'da kaba inşaatı biten deprem konutlarında dış cephe çalışmalarına başlandı
        Adıyaman'da kaba inşaatı biten deprem konutlarında dış cephe çalışmalarına başlandı
        Depremzede atlet kızların milli forma gayreti
        Depremzede atlet kızların milli forma gayreti
        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Adıyaman'ı ziyaret etti
        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Adıyaman'ı ziyaret etti