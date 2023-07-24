Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Serinlemek için Fırat Nehri'ne giren Cemal, boğuldu

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 12:14
        Serinlemek için Fırat Nehri'ne giren Cemal, boğuldu

        Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, serinlemek için girdiği Fırat Nehri´nde kaybolan Suriye uyruklu Cemal Allov'un (19), cansız bedenine ulaşıldı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Kızılin köyünde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla piknik yapmak için Fırat Nehri kıyısına giden Cemal Allov, serinlemek için suya girdi. Bir süre yüzdükten sonra çırpınmaya başlayan Cemal Allov'un kaybolduğunu gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen dalgıç polislerinin yaptığı aramalar sonunda Allov´un cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Allov´un cenazesi otopsi için Besni Devlet Hastanesi  morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Besni Mustafa ÖNDOĞAN

        2023-07-24 12:13:57

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dehşet görüntü! Saldırgan tutuklandı
        Dehşet görüntü! Saldırgan tutuklandı
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
        Greta Thunberg hakim karşısında
        Greta Thunberg hakim karşısında
        Rashica misillemesi!
        Rashica misillemesi!
        Depremzede çiftin düğününe gitti
        Depremzede çiftin düğününe gitti
        "Çılgın teklifi reddetti"
        "Çılgın teklifi reddetti"
        ABD'den nükleer denizaltı hamlesi
        ABD'den nükleer denizaltı hamlesi
        Cimbom gaza bastı!
        Cimbom gaza bastı!
        Kuş mutasyona uğradı: X-Musk
        Kuş mutasyona uğradı: X-Musk
        Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler!
        Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler!
        Manisa'daki kuyu faciasında karar çıktı!
        Manisa'daki kuyu faciasında karar çıktı!
        "Kuş dedektifi" yanardağ patlamasına tanık oldu: Yerküre ikiye ayrıldı
        "Kuş dedektifi" yanardağ patlamasına tanık oldu: Yerküre ikiye ayrıldı
        Memur-Sen: İki yılda yüzde 110 zam bekliyoruz
        Memur-Sen: İki yılda yüzde 110 zam bekliyoruz
        TÜİK göç istatistiklerini açıkladı
        TÜİK göç istatistiklerini açıkladı
        48 saat ömrü kalmıştı! Hiç tanımadığı çocuğa karaciğerini verdi
        48 saat ömrü kalmıştı! Hiç tanımadığı çocuğa karaciğerini verdi
        Aylarca beklediği yeni akciğerle ilk nefes
        Aylarca beklediği yeni akciğerle ilk nefes
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan
        Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan
        'Adaletsizlik giderilmeli, matrahlar güncellenmeli'
        'Adaletsizlik giderilmeli, matrahlar güncellenmeli'

        Benzer Haberler

        Baraj gölündeki yüzen adalar, sabitlenerek tahrip olması engellendi
        Baraj gölündeki yüzen adalar, sabitlenerek tahrip olması engellendi
        Adıyaman'da Fırat Nehri'ne giren genç boğuldu
        Adıyaman'da Fırat Nehri'ne giren genç boğuldu
        Adıyaman Valisi Varol Tut ilçesinde temaslarda bulundu
        Adıyaman Valisi Varol Tut ilçesinde temaslarda bulundu
        Annesi ve kardeşini dövüp, evdeki 4 kediyi öldürdü
        Annesi ve kardeşini dövüp, evdeki 4 kediyi öldürdü
        Adıyaman'da kaba inşaatı biten deprem konutlarında dış cephe çalışmalarına başlandı
        Adıyaman'da kaba inşaatı biten deprem konutlarında dış cephe çalışmalarına başlandı
        Depremzede atlet kızların milli forma gayreti
        Depremzede atlet kızların milli forma gayreti