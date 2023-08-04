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        Otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 22:47
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        Otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
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        Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN´ın Besni ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü  Muhammed Enes Koyuncu (18) yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Besni Çevre yolunda meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan Muhammed Enes Koyuncu yönetimindeki 27 VP 931 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla atttı. Kazada devrilen otomobilin sürücüsü Muhammed Enes Koyuncu ile yanında bulunan Abdurrahman Yılmaz ve Mehmet Uslu ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Muhammed Enes Koyuncu, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Koyuncu´nun cenazesi otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Besni Mustafa ÖNDOĞAN

        2023-08-04 22:46:23

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