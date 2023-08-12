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        Adıyaman´da, iki ayrı traktör kazası: 18 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 17:30
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        Adıyaman´da, iki ayrı traktör kazası: 18 yaralı
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        Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN´ın Besni ve Tut ilçelerinde meydana gelen 2 ayrı traktör kazasında, 18 kişi yaralandı.

        Besni ilçesine bağlı Kızılin köyünde öğle saatlerinde, Fırat Nehri'ne piknik yapmaya giden Metin Bilgin yönetimindeki 02 BF 729 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada traktör sürücüsü Metin Bilgin ile römorkta yolculuk yapan 9 akrabası yaralandı. İhbarla kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Besni ve Adıyaman'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

        İkinci kaza ise Tut ilçesine bağlı Köseli köyü yakınlarında meydana geldi. Tarlaya giden Mustafa Dinç'in kullandığı 02 TA 703 plakalı traktör, şarampole devrildi. Kazada Dinç ile römorkta bulunan Hanım D., Neslihan C., Nisanur C., Mehmet C., Ömer Asaf  C., Elif A. ve Ceyda A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı.

        Her iki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Besni Mustafa ÖNDOĞAN

        2023-08-12 17:29:39

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