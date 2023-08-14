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        Bakan Yumaklı: Deprem bölgesine 8,8 milyar lira tarımsal destek ödemesi yaptık (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 18:31
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        Bakan Yumaklı: Deprem bölgesine 8,8 milyar lira tarımsal destek ödemesi yaptık (2)
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        DEPREMZEDE ÇİFTÇİLERE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN DAĞITILDI

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, depremde hayvanlarını kaybeden çiftçilere hayvan dağıtımına katıldı. Dağıtım töreninde konuşan Bakan Yumaklı, "Üreticilerimize hayvanlarını verirken, geçmişte onların elindeki hayvanların türüne, cinsine ya da ırkına bakmaksızın TİGEM'in hem verim hem de kalite açısından üst düzey hayvanlarını getirip onlara veriyoruz. Tarımsal üretimde önemli illerimizden birisi olan Adıyaman'da hayvancılığı daha da geliştirmek istiyoruz. Dağıtımlara devam ediyoruz. Yaklaşık 26 bin civarında arılı kovan telefatı da vardı, onları da bu ay itibariyle inşallah bütün hak ediş sahiplerine teslim edeceğiz. Kanatlı hayvan telefatıyla ilgili bütün hazırlıklarımız bitti. Onları da bu ay sonu itibariyle tamamlamış olacağız" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

        2023-08-14 18:31:01

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