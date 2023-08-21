Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Bahçede yaktığı ateşe düşüp, öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 15:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bahçede yaktığı ateşe düşüp, öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'da, bahçedeki kuru otları yaktıktan sonra merdivenden alevlerin içerisine düşen İsmail Oruçtutan (87), hayatını kaybetti.

        Olay, öğle saatlerinde Besni ilçesi Uzunkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Oruçtutan, temizlik için evinin bahçesindeki kuru otları toplayıp ateşe verdi. Oruçtutan, merdivenden çıkarken dengesini kaybedip, alevlerin içine düştü. Durumu fark eden bir yakınının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, Oruçtutan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından, Oruçtutan'ın cenazesi, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Besni Mustafa ÖNDOĞAN

        2023-08-21 15:08:30

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekli maaşlarına ilişkin kritik mesaj
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekli maaşlarına ilişkin kritik mesaj
        Talisca kadroya alınmadı
        Talisca kadroya alınmadı
        Birçok kentte art arda boğulma vakası!
        Birçok kentte art arda boğulma vakası!
        Türkiye'de Covid-19 vakalarında artış var mı?
        Türkiye'de Covid-19 vakalarında artış var mı?
        Beşiktaş Zaynutdinov'u TFF'ye bildirdi
        Beşiktaş Zaynutdinov'u TFF'ye bildirdi
        Evlatlık başvurusunu geri çekecek
        Evlatlık başvurusunu geri çekecek
        Daha 16 yaşında... 3 gündür haber yok! Neredesin Fatma?
        Daha 16 yaşında... 3 gündür haber yok! Neredesin Fatma?
        İğne deliğinden çıkarıyor!
        İğne deliğinden çıkarıyor!
        Arsa ve tarla satışlarında rekor
        Arsa ve tarla satışlarında rekor
        F.Bahçe 2'de 2 peşinde! Kartal'ın 11'i
        F.Bahçe 2'de 2 peşinde! Kartal'ın 11'i
        4 kişiyi 15.5 milyon TL dolandırdı! İşte belediye personeline istenen ceza!
        4 kişiyi 15.5 milyon TL dolandırdı! İşte belediye personeline istenen ceza!
        Telefon sinyali kesilmiş! Kayıp öğretmen ormanda aranıyor!
        Telefon sinyali kesilmiş! Kayıp öğretmen ormanda aranıyor!
        Beşiktaş'ın iptal edilen golü ve penaltı pozisyonu için ne dediler?
        Beşiktaş'ın iptal edilen golü ve penaltı pozisyonu için ne dediler?
        Orman yangınları sürüyor: Yunanistan'da bir kişi öldü!
        Orman yangınları sürüyor: Yunanistan'da bir kişi öldü!
        'Gerçekçi bir teklifle gelinmelidir'
        'Gerçekçi bir teklifle gelinmelidir'
        İstanbul'da nüfus arttı, baraj sayısı aynı kaldı; doluluk düştü
        İstanbul'da nüfus arttı, baraj sayısı aynı kaldı; doluluk düştü
        Fatih Camii'nin gizli hazinesi görüntülendi
        Fatih Camii'nin gizli hazinesi görüntülendi
        Livakovic'in geliş tarihi belli oldu!
        Livakovic'in geliş tarihi belli oldu!
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        KKM'de çözülme için 13 puanlık marj
        KKM'de çözülme için 13 puanlık marj

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da otomobille çarpışan bisikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Adıyaman'da otomobille çarpışan bisikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Adıyaman'da tartıştığı damadının silahla vurduğu kadın yaralandı
        Adıyaman'da tartıştığı damadının silahla vurduğu kadın yaralandı
        Adıyaman'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Adıyaman'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Adıyaman'da bitkin bulunan balaban kuşu koruma altına alındı
        Adıyaman'da bitkin bulunan balaban kuşu koruma altına alındı
        Adıyaman'da depremzedelerin su ihtiyacını karşılamak için yeni kuyular açıl...
        Adıyaman'da depremzedelerin su ihtiyacını karşılamak için yeni kuyular açıl...