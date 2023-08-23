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        Adıyaman'da iskeleden düşen inşaat işçisi öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 13:56 Güncelleme: 23.08.2023 - 13:57
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        Adıyaman'da iskeleden düşen inşaat işçisi öldü
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        Mustafa ÖNDOĞAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da çalıştığı inşaatın 4´üncü katındaki iskeleden düşen Irak uyruklu Kasım Kharmanle (26), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Olay, öğle saatlerinde Yeni Sanayi Mahallesi´nde meydana geldi. 4 katlı bir binada demir iskele kuran Irak uyruklu Kasım Kharmanle, en üst katta dengesini kaybedip, düştü. Mesai arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi´ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kharmanle, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mustafa ÖNDOĞAN

        2023-08-23 13:55:32

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