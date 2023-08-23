Adıyaman'da iskeleden düşen inşaat işçisi öldü

Mustafa ÖNDOĞAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da çalıştığı inşaatın 4´üncü katındaki iskeleden düşen Irak uyruklu Kasım Kharmanle (26), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Yeni Sanayi Mahallesi´nde meydana geldi. 4 katlı bir binada demir iskele kuran Irak uyruklu Kasım Kharmanle, en üst katta dengesini kaybedip, düştü. Mesai arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi´ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kharmanle, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mustafa ÖNDOĞAN

2023-08-23 13:55:32