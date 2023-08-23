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        Bakan Uraloğlu, Adıyaman'da

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 15:56 Güncelleme: 23.08.2023 - 15:57
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        Bakan Uraloğlu, Adıyaman'da
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        Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, temel atma töreni ve bir dizi açılışa katılmak üzere Adıyaman'a geldi. 

        Bakan Uraloğlu'nu havalimanında Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, milletvekilleri STK temsilcileri ile partililer karşıladı. Bakan Uraloğlu, ilk olarak Adıyaman Valiliğini ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek, kentteki son durum ile ilgili bilgi aldı.

        6 Şubat'taki ikinci depremi Adıyaman'da yaşadığını anlatan Bakan Uraloğlu, depremin ne olduğunu ve etkisini o dönemde gördüklerini ifade ederek, "Adıyaman'a gerek genel müdürlüğüm zamanında gerek ondan önce olsun ziyaret etmiştim. Malum 6 Şubat'taki ikinci depremde Adıyaman'da AFAD binasında o zamanki bakanımız Adil Bey ile beraber depremi yaşadık. Depremin ne olduğunu gerçekten o anlamda da görmüş olduk. Büyük bir felaketti onun için ben Adıyaman'ımıza geçmiş olsun. Allah beterinden saklasın diyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

        2023-08-23 15:55:30

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